ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
38º
undefined 2026-11-13
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
20º
Máx
39º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
22º
Máx
34º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
29º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
12 de noviembre de 2026 - 23:25

Japón valida subvenciones energéticas de 3.675 millones de euros por la crisis en O. Medio

Imagen sin descripción

Tokio, 13 nov (EFE).- El Gobierno de Japón aprobó este viernes destinar 650.000 millones de yenes (3.675 millones de euros) a subsidios para la electricidad y el gas en invierno, para hacer frente al encarecimiento de los costes de la energía por la crisis en Oriente Medio.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"De diciembre a febrero, destinaremos 520.000 millones de yenes (2.940 millones de euros) a gastos necesarios para la implementación de medidas de reducción de la carga fiscal", y 130.000 millones de yenes (735 millones de euros) a subvenciones para la electricidad y el gas licuado de petróleo, dijo en una rueda de prensa el viceportavoz del Gobierno, Masanao Ozaki.

Estas subvenciones a la energía para los meses de invierno procederán de un fondo especial de 2,5 billones de yenes (unos 13.500 millones de euros), creado el pasado junio como parte de un presupuesto adicional de 3,11 billones de yenes (16.700 millones de euros) para hacer frente a la subida de los precios de la energía por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Desde el comienzo de la guerra en Oriente Medio y la consiguiente disrupción en el estrecho de Ormuz, por donde circula gran parte del crudo que importa Asia, Japón ha sacado al mercado millones de barriles de sus reservas estratégicas de petróleo y ha subvencionado a las petroleras para mantener los precios de la gasolina alrededor de los 170 yenes (0,92 euros) por litro.

Aunque estos desembolsos han mantenido a raya el impacto de la subida global de los precios de la energía sobre los hogares, el Banco de Japón (BoJ) ha advertido reiteradamente de los riesgos al alza de la inflación, que el pasado septiembre creció hasta el 2,1 % y se situó por encima del objetivo del 2 % del ente por primera vez desde diciembre del año pasado.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Un paraguayo entre las víctimas fatales del desplome de un jet privado en Palm Beach
Ver más
02
Economía
¿IPS recuperará todos sus fondos de Ueno Bank? Esto confirmó hoy el BCP
Ver más
03
Política
Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez
Ver más
04
Nacionales
Ueno: juez frena disolución conyugal de Liana Caballero, ex titular interina del BCP
Ver más
05
Nacionales
Caso Ueno: hallan documentos bancarios en Mburuvicha Róga
Ver más

Te puede interesar