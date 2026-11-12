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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 17:30

Jensen Huang declarará ante el Congreso sobre riesgos para la seguridad nacional de EE.UU.

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Washington, 12 nov (EFE).- El cofundador de Nvidia, Jensen Huang, acudirá al Congreso de Estados Unidos a declarar en una comparecencia a puerta cerrada sobre amenazas para la seguridad nacional después de haber dimitido este jueves a causa del supuesto caso de espionaje en el que se ha visto envuelto.

Por EFE
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El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Brian Mast, aseguró este jueves a medios estadounidenses que Huang ha aceptado la comparecencia y que es posible que acuda al Capitolio la próxima semana.

Mast, que fue uno de los tres congresistas republicanos que la semana pasada envió una carta al cofundador de Nvidia para que testificara en el Congreso, explicó que se está negociando la fecha exacta.

Aunque en un principio se le pidió que compareciera el próximo miércoles 18 de noviembre, Mast señaló que es poco probable que sea ese día, aunque señaló que tendrá lugar antes del Día de Acción de Gracias, festividad que se celebra en Estados Unidos el próximo 26 de noviembre.

La dimisión de Huang llegó este jueves después de días de informaciones sobre sus infidelidades, la primera con una presunta espía china, Alice Huang, y la segunda con una subordinada, alto cargo en Nvidia.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, aseguró que pese a su renuncia, "el Congreso debe exigir respuestas a Huang y a otros de Nvidia sobre como pudieron haber puesto en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos".

"La Administración (del presidente Donald) Trump también debe responder por sus acciones una vez que se enteró de la relación de Huang con un presunto agente de inteligencia chino. ¿Se les ordenó a los funcionarios del Gobierno que no investigaran debida a la relación de Trump con Huang? ¿Qué sabía Trump cuando invitó personalmente a Huang a bordo del Air Force One?", afirmó Schumer.

También el senador John Thune, republicano y líder de la mayoría, declaró que preveía que el Congreso iba a investigar la aparente implicación de Huang con una supuesta espía china. "Tendría sentido dada la naturaleza de la relación", afirmó.

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