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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 20:35

Jueza de EEUU condena a dos años de prisión a un hombre que amenazó al secretario Rubio

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Miami (EE.UU.), 12 nov (EFE).- Un hombre de 47 años fue condenado a dos años de prisión federal por publicar en redes sociales amenazas de muerte contra el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y la ex secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, informó este jueves la Fiscalía estadounidense.

Por EFE
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La jueza federal Beth Bloom dictó la sentencia contra Jon Christopher Enríquez, quien se había declarado culpable de tres cargos por transmitir amenazas a través de comunicaciones interestatales.

Según los documentos judiciales, el 27 de mayo Enríquez publicó en la red social X tres mensajes públicos dirigidos contra Rubio y Noem, quien entonces se desempeñaba como enviada especial del Departamento de Estado para el Escudo de las Américas.

Las publicaciones, difundidas ese día, incluían amenazas de ejecución contra ambos funcionarios a horas específicas.

"Antes de que empiece a pensar que Estados Unidos es dueño de Cuba y empiece a decir basura y a llamar a Cuba un fracaso, el Tribunal Penal de las Fuerzas Armadas va a comenzar una investigación sobre usted como un fracaso para su nación", decía uno de los mensajes contra Rubio.

"Rubio, Noem... Han sido declarados culpables según el Título 18 del Código de EE.UU., Sección 2384: Conspiración Sediciosa. Ambos serán ejecutados a las 16:30. Les deseamos lo mejor en sus futuros proyectos", detalló.

Noem fue secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos desde enero de 2025 hasta marzo de 2026, cuando Trump la destituyó tras las críticas a su gestión. Posteriormente, el mandatario la nombró enviada especial para la iniciativa Escudo de las Américas.

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