Justicia panameña condena dos ecuatorianas y les decomisa 97.000 dólares no declarados

Las mujeres, de 80 y 53 años de edad, fueron condenadas a través de acuerdos de penas por un Tribunal de Garantías por el delito contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documentos en general, "en calidad de autoras", según un comunicado del Órgano Judicial (OJ) de Panamá.

Además de la pena principal, se ordenó el decomiso de 53.230 y 44.080 dólares, respectivamente, y también la "deportación inmediata de ambas ciudadanas y el impedimento permanente de ingresar al territorio nacional".

Tras los acuerdos verbales de pena, de acuerdo con el comunicado, "se procedió a sustituir las penas de prisión por represión pública, además de establecer la salida del país y el pago de las multas correspondientes".

La investigación se inició tras la aprehensión el miércoles de las dos mujeres en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Ambas viajaban procedentes de Ecuador y estaban en tránsito por Panamá "cuando, durante una revisión de las autoridades, se detectó que transportaban dinero sin declarar".

A una de las pasajeras se le encontraron 63.230 dólares, mientras que a la otra, que iba en el mismo vuelo, se le hallaron 54.080 dólares.

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"El dinero estaba oculto entre zapatos, bolsas plásticas y los bolsillos de prendas de vestir", según la información oficial.

La ley de Panamá exige a los viajeros que sumas de dinero que sean superiores a los 10.000 dólares deben ser declaradas ante las autoridades de Aduanas, y de no hacerlo u ofrecer una declaración falsa constituye un delito.