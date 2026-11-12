Kallas reivindica su papel y el de Costa para negociar en nombre de la UE sobre Ucrania

Subrayó además que el orden de los pasos a dar "es sumamente importante: primero el alto el fuego, luego el acuerdo de paz y después cualquier otro tipo de debate".

Así lo indicó a su llegada a una cumbre de la Comunidad Política Europea en Dublín, en la que se hablará, dijo, de las conversaciones entre Rusia y Ucrania.

Además, el viernes se tratará de cómo representar a la UE con una sola voz en las negociaciones sobre Ucrania en una cumbre europea informal.

"En lo que respecta a la seguridad europea, los tratados son muy concretos: son António Costa y la Alta Representante y vicepresidenta quienes representan a Europa en asuntos de seguridad. Así que, por supuesto, los líderes pueden elegir de otra manera y volver a abrir este debate, lo cual siempre es difícil, o simplemente deberíamos ceñirnos a los acuerdos que alcanzamos en 2024", advirtió la jefa de la diplomacia europea.

E hizo hincapié en que, a la hora de abordar esos contactos, se debería seguir "una secuencia adecuada: primero lograr un alto el fuego para que realmente cesen los bombardeos contra la población civil, luego sentarnos a negociar un acuerdo de paz, y solo entonces podremos hablar sobre la arquitectura de paz o de seguridad de Europa".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Kallas insistió en que esa arquitectura ya está "establecida" y "redactada en varios documentos", como el acta final de Helsinki o el memorando en el que Rusia también aceptó la arquitectura de seguridad europea, pero dijo que "el problema es que Rusia no está cumpliendo con esos acuerdos".

También pidió que la atención no se desvíe de lo importante, que es garantizar que Moscú cumple con sus obligaciones.

"En este momento, la atención debe centrarse en cómo nos aseguramos de que Rusia realmente cumpla con las obligaciones que asumió en virtud de diversos acuerdos internacionales, y de que no vuelva a atacar a otro país", subrayó.

"Desviar el foco hacia la arquitectura de seguridad europea está distrayendo la atención de donde realmente debería estar, que es en el alto el fuego y en detener las muertes en Ucrania", señaló.

Preguntada sobre si Rusia querría negociar con ella, respondió: "¿Por qué debería ser problema nuestro lo que digan los rusos sobre nuestros representantes? ¿Acaso decimos nosotros algo sobre los suyos o sobre quién debería representarlos? Quiero decir, todo el mundo debería poder elegir a sus propios representantes".