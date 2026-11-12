Kase.O apoya a manifestantes en España desde los Latin Grammy: "No paren de expresarse"

"No paren de expresarse, hay muchas cosas por las que luchar, por las que protestar y la manera de hacerlo es en la calle, más que en las redes, que eso no llega a ningún lado", dijo a EFE el autor de 'Mazas y Catapultas' durante su paso por la alfombra roja de la 27ª edición de estos galardones de la música latina.

Javier Ibarra, su nombre real, aspiraba a conseguir el primer Latin Grammy de su carrera en la categoría de mejor canción de rap/hip hop junto a Okeiflou y Tokischa por el tema 'Mono'.

Sin embargo, la rapera dominicana J Noa y el productor hondureño Trooko se alzaron con el premio por su canción 'Antisistema', durante la gala previa a la ceremonia televisada.

España vivió el 11 de noviembre una huelga general para exigir el derecho a una vivienda y salarios dignos, una movilización que tuvo como detonante el desahucio de Maricarmen Abascal, un madrileña de 87 años que posteriormente falleció.

El paro laboral fue convocado de manera conjunta por los dos sindicatos mayoritarios de España (CCOO y UGT), junto con sindicatos alternativos.

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Los Latin Grammy se celebran este jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. El compositor y productor Edgar Barrera encabeza la lista general de la noche con diez candidaturas, mientras que Rosalía, Karol G, Jorge Drexler y Ca7riel & Paco Amoroso lideran entre los intérpretes como los artistas más nominados, con siete menciones cada uno.