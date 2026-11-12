ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
El Observador en ABC
ABC Cardinal AM de 20:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
38º
undefined 2026-11-13
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
25º
Máx
32º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
29º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
12 de noviembre de 2026 - 20:45

Kase.O apoya a manifestantes en España desde los Latin Grammy: "No paren de expresarse"

Imagen sin descripción

Los Ángeles (EE.UU.), 12 nov (EFE).- El rapero español Kase.O apoyó desde los Latin Grammy, que se celebran este jueves en Las Vegas, a quienes se manifestaron en España contra la grave crisis de la vivienda y el encarecimiento de la vida en el país.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"No paren de expresarse, hay muchas cosas por las que luchar, por las que protestar y la manera de hacerlo es en la calle, más que en las redes, que eso no llega a ningún lado", dijo a EFE el autor de 'Mazas y Catapultas' durante su paso por la alfombra roja de la 27ª edición de estos galardones de la música latina.

Javier Ibarra, su nombre real, aspiraba a conseguir el primer Latin Grammy de su carrera en la categoría de mejor canción de rap/hip hop junto a Okeiflou y Tokischa por el tema 'Mono'.

Sin embargo, la rapera dominicana J Noa y el productor hondureño Trooko se alzaron con el premio por su canción 'Antisistema', durante la gala previa a la ceremonia televisada.

España vivió el 11 de noviembre una huelga general para exigir el derecho a una vivienda y salarios dignos, una movilización que tuvo como detonante el desahucio de Maricarmen Abascal, un madrileña de 87 años que posteriormente falleció.

El paro laboral fue convocado de manera conjunta por los dos sindicatos mayoritarios de España (CCOO y UGT), junto con sindicatos alternativos.

Los Latin Grammy se celebran este jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. El compositor y productor Edgar Barrera encabeza la lista general de la noche con diez candidaturas, mientras que Rosalía, Karol G, Jorge Drexler y Ca7riel & Paco Amoroso lideran entre los intérpretes como los artistas más nominados, con siete menciones cada uno.

Lo
más leído
del día

01
Política
Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez
Ver más
02
Nacionales
Un paraguayo entre las víctimas fatales del desplome de un jet privado en Palm Beach
Ver más
03
Economía
¿IPS recuperará todos sus fondos de Ueno Bank? Esto confirmó hoy el BCP
Ver más
04
Nacionales
Ueno: juez frena disolución conyugal de Liana Caballero, ex titular interina del BCP
Ver más
05
Nacionales
Caso Ueno: el considerado “segundo” de Miguel Vázquez se entregó a la Fiscalía
Ver más

Te puede interesar