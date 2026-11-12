ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
La primera mañana
ABC TV de 05:00:00 a 05:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
La primera mañana
ABC TV de 05:00:00 a 05:59:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
39º
undefined 2026-11-13
Min
24º
Máx
39º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
20º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
32º
undefined 2026-11-17
Min
22º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.010
Venta
6.370
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
12 de noviembre de 2026 - 05:35

Kenia pide más apoyo de la UE a la misión de paz de la Unión Africana en Somalia

Imagen sin descripción

Nairobi, 12 nov (EFE).- Kenia pidió este jueves a la Unión Europea (UE) un apoyo "sostenido" y "en la medida de los posible, mayor" para la misión de paz de la Unión Africana (UA) en Somalia, que se enfrenta actualmente a la incertidumbre sobre su futura financiación.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En un encuentro con 44 embajadores de la UE en países africanos en la State House (sede de la Presidencia) en Nairobi, Ruto agradeció el "apoyo de larga data" de la UE a las misiones de la UA, una ayuda que en Somalia se elevó a cerca de 2.800 millones de euros desde 2007 tras aprobarse una nueva ayuda de 75 millones de euros el pasado abril.

"Sin embargo, la Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana en Somalia (AUSSOM, en inglés) se enfrenta a graves dificultades financieras y operativas", alertó el mandatario, cuyo país aporta tropas a esa misión, que -entre sus objetivos- respalda al Ejército somalí en la lucha contra el grupo yihadista Al Shabab.

Por eso, afirmó, "sigue siendo esencial que la UE preste un apoyo sostenido y, en la medida de lo posible, mayor, en materia de aviación, logística, abastecimiento de las tropas, servicios médicos y equipamiento".

Somalia, país sacudido por el conflicto y el yihadismo, busca apoyo y financiación para la AUSSOM, que encara un futuro incierto después de que Estados Unidos notificara el pasado julio que, aunque no se opone a la renovación del mandato de la misión por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, sí que rechazará cualquier prórroga que incluya apoyo logístico u operativo de la ONU.

Aunque EE.UU. afirmó inicialmente que cesaría su financiación a partir del próximo 31 de diciembre, acabó alargando ese plazo un año más.

Ruto también valoró el compromiso de 20 millones de euros de la UE, a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas de Kenia; y manifestó su esperanza de que "se haga efectivo para finales de año".

La UE entregó el pasado día 4 a las Fuerzas de Defensa kenianas el primer material de esa ayuda militar, del que se benefició la Armada.

Además, Ruto afirmó durante su discurso que Kenia quiere reforzar su colaboración con la UE en ámbitos como el comercio o la tecnología, incluyendo la inteligencia artificial.

"Debemos pasar del diálogo a la acción, de los compromisos a las inversiones, de la cooperación a los resultados cuantificables", señaló, al recordar que la UE es el primer mercado de exportación de Kenia, ya que representa el 21 % de sus exportaciones, particularmente en productos agrícolas.

Así, Ruto cree que el Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre la UE y Kenia, que entró en vigor el 1 de julio de 2024, debe "traducir el acceso al mercado en beneficios económicos tangibles".

"Kenia está mejorando su entorno de inversión mediante reformas normativas y administrativas. Buscamos una mayor inversión europea en los sectores de la industria manufacturera, las infraestructuras, la agricultura, la energía y la sanidad", señaló.

Más allá del AAE, instó a "acelerar las negociaciones" para un acuerdo comercial de este tipo entre la UE y la Comunidad de África Oriental (EAC), formada por ocho países de la región.

"Nuestros logros bilaterales deben contribuir a reforzar las relaciones entre África y la UE", aseveró.

Ruto también anunció que Kenia mantiene "consultas" con la UE sobre el despliegue de una misión de observación electoral europea para las elecciones generales previstas en el país africano el 10 de agosto de 2027.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ahorristas de Ueno: BCP dice que culminó el proceso de acreditación al 100% de beneficiarios pero persisten bloqueos
Ver más
02
Política
Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez
Ver más
03
Política
¿Por qué la ANR echó a Peña sin sumario?: la explicación de Pablo Morínigo
Ver más
04
Economía
Atome asegura ante la Bolsa de Londres que nunca tuvo vínculo con Ueno Bank
Ver más
05
Política
Roberto González reclama ir contra directivos de entes que fondearon a Ueno Bank
Ver más

Te puede interesar