La austríaca Kapsch instalará en Chile un sistema de peaje por 2,7 millones de euros

La compañía con sede en Viena informó este jueves que ha sido seleccionada por VíasChile -operador de infraestructura vial y autopistas del país sudamericano- y que el proyecto forma parte del programa 'Chile Sin Barreras'.

Este sistema de peajes se integrará en los dos túneles, de aproximadamente 1,5 kilómetros cada uno, bajo el cerro Lo Ruiz.

"El túnel Lo Ruiz es una importante inversión en la infraestructura de movilidad de Santiago", destaca en la nota Mauricio Peña, vicepresidente de Peajes de la firma austríaca para Latinoamérica.

Estos nuevos puntos de cobro 'free flow' (de flujo libre) contribuirán, según Peña, a que la nueva infraestructura "funcione a la perfección".

La compañía recuerda que ya ha instalado la tecnología MLFF en el peaje 'free flow' en la Ruta del Maipo y en la renovación de todos los pórticos de la Autopista Central.

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Con una plantilla de unos 2.700 empleados, la empresa, que cotiza en la Bolsa de Viena, cuenta con filiales y oficinas comerciales en más de 25 países.