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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 19:30

La Bolsa de México pierde un 0,27 %, rompe racha de siete alzas y baja a 71.811,2 unidades

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Ciudad de México, 12 nov (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este jueves un 0,27 % para interrumpir una racha de siete jornadas al alza, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, bajó a las 71.811,2 unidades.

Por EFE
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Del lunes al miércoles, el mercado mexicano se apuntó tres nuevos máximos históricos en fila, el último de 72.002,05 puntos.

"El mercado de capitales registró resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global, resaltando la caída de las acciones de Nvidia de 4,34 %,, dijo a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

En México, añadió la especialista, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una pérdida del 0,27 % cortando una racha de siete sesiones de avances, con tres nuevos máximos en fila en los últimos tres días".

Al interior del mercado mexicano, agregó Siller, destacaron los retrocesos de las emisoras: Volaris (-6,34 %), Banregio (-2,56 %), Coca-Cola Femsa (-2,27 %), Industrias Peñoles (-2,17 %) y Grupo Aeroportuario del Centro (-2,04 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que a pesar del movimiento negativo de este jueves, el mercado mexicano registra un rendimiento del 2,81 % en lo que va de noviembre y de 11,55 % en lo que va del año.

En la jornada, el peso mexicano no registró variación porcentual frente al dólar al registrar 18,62 unidades, mismas que la jornada previa, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 201 millones de títulos por un importe de 29.324 millones de pesos (unos 1.574 millones de dólares).

De las 781 firmas que cotizaron en la jornada, 280 terminaron con sus precios al alza, 466 tuvieron pérdidas y 35 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la entidad financiera Actinver (ACTINVR B), con el 3,74 %; de la productora de bebidas no alcohólicas Organización Cultiba (CULTIBA B), con el 2,92 %, y de la comercializadora de bebidas y aperitivos Arca Continental (AC), con el 2,26 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de las líneas aéreas Volaris (VOLAR A), con el -6,34 % y Aeroméxico (AERO), con el -5,33 %, y de la firma concesionaria de infraestructura Acosta Verde (GAV A), con el -4 %.

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