La Bolsa de São Paulo se deja un 0,43 % en pleno debate sobre el ajuste fiscal en Brasil

El Ibovespa, principal indicador del parqué paulista, terminó la jornada en los 171.324 puntos.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 1,62 % frente al dólar, que terminó el día cotizado a 5,651 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El Congreso brasileño ha empezado a debatir un programa de ajuste propuesto por el Gobierno y que busca recortar por lo menos 9.000 millones de dólares en gasto el próximo año.

Además, la inflación en el país escaló en octubre hasta el 4,63 % interanual, frente al 4,58 % registrado en septiembre, impulsada por la subida de los precios de los alimentos, según datos publicados hoy.

En este contexto, los papeles preferenciales de la petrolera estatal Petrobras subieron un 3,0 %, mientras que los títulos de la minera Vale se dejaron un 0,5 %.

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Sin embargo, las acciones del Ibovespa que cerraron con las mayores bajadas fueron las del Banco do Brasil (-8,3 %) y las de las tiendas Magazine Luiza (-7,7 %).

En la punta contraria, los títulos que terminaron el día con las mayores subidas fueron los de la aseguradora HapVida (+14,9 %) y los de la textil Azzas (+9,9 %).

El volumen negociado en la jornada rondó los 32.240 millones de reales (unos 5.700 millones de dólares o 5.160 millones de euros) en más de 4,7 millones de operaciones.