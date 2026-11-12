La Bolsa de Taiwán cede un 2,63 % en plena incertidumbre sobre el futuro del CEO de Nvidia

El índice, que cuenta con un fuerte componente tecnológico, concluyó la jornada con una caída de 1.165,28 puntos, hasta los 43.091,87 enteros.

Las firmas tecnológicas registraron descensos generalizados durante la sesión, incluidas Foxconn (-0,83 %), TSMC (-2,3 %), MediaTek (-3,51 %), Delta Electronics (-4,25 %) y ASE Technology (-5,02 %), todas ellas clave en la cadena de suministro de la inteligencia artificial (IA).

Este mal desempeño llega en plenas dudas sobre el futuro de Jensen Huang, quien habría sido infiel a su esposa en una relación con una empresaria china señalada por sus presuntos vínculos con los servicios de inteligencia de Pekín.

Según informó The Wall Street Journal, la junta directiva de la empresa discute desde la noche del miércoles la posible destitución de Huang, una decisión que podría afectar al liderazgo de la compañía en plena carrera global por la IA.