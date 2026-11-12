La brasileña WEG invertirá 250 millones de dólares en México para impulsar industria de IA

"Son una empresa clave para México, para la expansión de la actividad industrial, centros de datos, inteligencia artificial", afirmó Ebrard en conferencia de prensa, quien señaló que la inversión refleja la confianza de la compañía en el futuro económico del país.

La inversión contempla la construcción de una nueva planta en el central estado de Hidalgo, que permitirá crear 2.000 empleos directos y unos 4.000 indirectos, según señaló Daniel Godinho, vicepresidente global de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales del Grupo WEG.

Godinho explicó que el proyecto responde al crecimiento de la demanda de infraestructura energética impulsada por la digitalización y la inteligencia artificial, dos sectores que requieren un suministro eléctrico cada vez más robusto y eficiente.

"La tecnología necesita energía y la energía necesita industria", sostuvo el directivo brasileño.

Precisó que detrás de cada centro de datos existe una infraestructura integrada por generadores, transformadores, motores eléctricos, sistemas de distribución y soluciones de automatización.

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La nueva inversión permitirá a México ampliar su participación en la cadena industrial de equipos eléctricos estratégicos para estos centros tecnológicos, añadió.

WEG cuenta actualmente con más de 6.000 trabajadores en México, entre ellos 400 ingenieros además de cuatro parques industriales y una red de más de 500 distribuidores.

La compañía, que opera en el país desde hace más de 25 años, ha invertido alrededor de 400 millones de dólares en los últimos años y atiende a más de 2.000 clientes mexicanos, además de exportar a más de 30 mercados.

Godinho destacó que la empresa fabrica en México sus equipos mediante procesos de producción locales, en lugar de limitarse al ensamblaje de componentes importados, lo que permite desarrollar capacidades industriales y tecnológicas.

Por su parte, Ebrard adelantó que México dará a conocer próximamente nuevas cifras de inversión extranjera directa que, aseguró, muestran crecimientos superiores a los previstos y niveles históricos, aunque no precisó los montos.

El anuncio se enmarca en los esfuerzos del Gobierno mexicano por atraer inversiones industriales vinculadas con la transformación tecnológica y fortalecer la producción nacional de equipos estratégicos.