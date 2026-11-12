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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 19:25

La cárnica brasileña MBRF gana un 46 % más hasta septiembre

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São Paulo, 12 nov (EFE).- La empresa cárnica brasileña MBRF, una de las líderes mundiales en su ramo, anunció este jueves que ganó 390 millones de reales (unos 69 millones de dólares o 62 millones de euros) entre enero y septiembre, un 46 % más que en el mismo periodo del año pasado.

Por EFE
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MBRF facturó en los nueve primeros meses de 2026 un total de 121.597 millones de reales (unos 21.550 millones de dólares), un 1,3 % más que el año anterior.

En cuanto al Ebitda ajustado, este fue de 9.857 millones de reales (unos 1.747 millones de dólares), un 1,2 % más que hace un año.

El presidente del Consejo de Administración de la empresa, Marcos Antonio Molina, afirmó en declaraciones citadas en el informe que después de cumplirse un año de la fusión de Marfrig y BRF, que dio origen a MBRF, la compañía abre ahora "un nuevo ciclo" con planes para continuar su expansión en Brasil y el mundo.

Estados Unidos se mantuvo en el tercer trimestre como el principal mercado de la empresa, con el 45 % de la facturación, mismo nivel del año anterior, mientras que la participación en el mercado brasileño bajó un punto, situándose en el 24 % de la participación.

MBRF destacó que el registró su mejor resultado trimestral de los últimos dos años en Estados Unidos, "a pesar de que el sector sigue atravesando un momento complicado".

Asimismo, la empresa subrayó la apertura de 17 nuevos mercados y la "consolidación" de su presencia en Oriente Medio, donde su división Sadia Halal registró unos ingresos récord de 621 millones de dólares en el trimestre.

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