La Catedral de Sevilla incorpora a sus fondos libros de Marco Polo con notas de Colón

La donación, realizada por el Instituto de Estudios de Macao de la Universidad Jinan de China, se formalizó durante un acto celebrado en la Sala Noble de la Biblioteca Capitular Colombina, donde se mostró el ejemplar original, informó la Catedral en su web oficial.

El libro conservado en la Catedral es un incunable (un volumen impreso antes de 1500) que contiene una traducción latina del relato de Marco Polo. Fue impreso en Gouda, en los actuales Países Bajos, por Gerardus Leeu entre 1483 y junio de 1484.

Perteneció a Cristóbal Colón y pasó posteriormente a la biblioteca de su hijo Hernando, cuyos fondos se incorporaron a la Catedral de Sevilla en 1552.

El interés histórico del ejemplar reside especialmente en las anotaciones que Colón dejó escritas en sus márgenes.

En ellas señaló referencias a distancias entre territorios, rutas de navegación y riquezas de Oriente, como el oro, las especias y las piedras preciosas, notas que permiten conocer qué información buscaba el navegante en el relato de Marco Polo y que constituyen un testimonio directo de sus lecturas sobre Asia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante su intervención, Ye Nong, catedrático y director del Instituto de Estudios de Macao de la Universidad Jinan, explicó la importancia de las anotaciones que se conservan en el ejemplar, y, según señaló, Colón y los demás lectores dejaron constancia de su interés por los lugares de origen de productos como el oro, la porcelana, las especias, las perlas y la seda, así como por las referencias a puertos, islas, corrientes marinas y rutas de navegación.

En el ejemplar conservado en Sevilla, las anotaciones permiten seguir parte de la lectura que hizo Colón y conocer los aspectos geográficos y económicos que captaron su atención.

Ye recordó también la relación entre las descripciones de Oriente contenidas en el libro y el interés de los navegantes europeos por alcanzar aquellas tierras.

El volumen conserva, además, anotaciones de Hernando Colón, y los estudios paleográficos han permitido identificar ambas escrituras, mientras que la atribución de otras notas continúa siendo objeto de investigación.

La publicación presentada en Sevilla reproduce el ejemplar conservado en la Biblioteca Colombina y ofrece el texto latino acompañado de traducciones al español y al chino.

Incorpora, además, un trabajo de identificación, transcripción y traducción de las anotaciones marginales.

Según la documentación editorial, la edición recoge 464 glosas de distintas manos. Fue publicada en 2025 dentro de la colección científica 'La Ruta Marítima de la Seda', vinculada a la Universidad Jinan.