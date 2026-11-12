ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
36º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.010
Venta
6.370
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
12 de noviembre de 2026 - 11:20

La Catedral de Sevilla incorpora a sus fondos libros de Marco Polo con notas de Colón

Imagen sin descripción

Sevilla (España), 12 nov (EFE).- El Cabildo de la Catedral de Sevilla, en España, ha incorporado a sus fondos 20 ejemplares de una nueva edición facsimilar del libro de viajes del célebre explorador Marco Polo, que perteneció a Cristóbal Colón y que conserva anotaciones manuscritas del navegante.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La donación, realizada por el Instituto de Estudios de Macao de la Universidad Jinan de China, se formalizó durante un acto celebrado en la Sala Noble de la Biblioteca Capitular Colombina, donde se mostró el ejemplar original, informó la Catedral en su web oficial.

El libro conservado en la Catedral es un incunable (un volumen impreso antes de 1500) que contiene una traducción latina del relato de Marco Polo. Fue impreso en Gouda, en los actuales Países Bajos, por Gerardus Leeu entre 1483 y junio de 1484.

Perteneció a Cristóbal Colón y pasó posteriormente a la biblioteca de su hijo Hernando, cuyos fondos se incorporaron a la Catedral de Sevilla en 1552.

El interés histórico del ejemplar reside especialmente en las anotaciones que Colón dejó escritas en sus márgenes.

En ellas señaló referencias a distancias entre territorios, rutas de navegación y riquezas de Oriente, como el oro, las especias y las piedras preciosas, notas que permiten conocer qué información buscaba el navegante en el relato de Marco Polo y que constituyen un testimonio directo de sus lecturas sobre Asia.

Durante su intervención, Ye Nong, catedrático y director del Instituto de Estudios de Macao de la Universidad Jinan, explicó la importancia de las anotaciones que se conservan en el ejemplar, y, según señaló, Colón y los demás lectores dejaron constancia de su interés por los lugares de origen de productos como el oro, la porcelana, las especias, las perlas y la seda, así como por las referencias a puertos, islas, corrientes marinas y rutas de navegación.

En el ejemplar conservado en Sevilla, las anotaciones permiten seguir parte de la lectura que hizo Colón y conocer los aspectos geográficos y económicos que captaron su atención.

Ye recordó también la relación entre las descripciones de Oriente contenidas en el libro y el interés de los navegantes europeos por alcanzar aquellas tierras.

El volumen conserva, además, anotaciones de Hernando Colón, y los estudios paleográficos han permitido identificar ambas escrituras, mientras que la atribución de otras notas continúa siendo objeto de investigación.

La publicación presentada en Sevilla reproduce el ejemplar conservado en la Biblioteca Colombina y ofrece el texto latino acompañado de traducciones al español y al chino.

Incorpora, además, un trabajo de identificación, transcripción y traducción de las anotaciones marginales.

Según la documentación editorial, la edición recoge 464 glosas de distintas manos. Fue publicada en 2025 dentro de la colección científica 'La Ruta Marítima de la Seda', vinculada a la Universidad Jinan.

Lo
más leído
del día

01
Política
Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez
Ver más
02
Policiales
Ueno: detienen a Holger Insfrán, superintendente de Bancos
Ver más
03
Nacionales
Tadeo Rojas pagó más de G. 26.300 millones a proveedor amigo de Santi en plena crisis de Ueno
Ver más
04
Clima
Tormentas en Paraguay: amplían alerta de “tiempo severo” a 5 departamentos
Ver más
05
Clima
Clima en Paraguay: ¿Dónde habrá lluvias y tormentas este jueves?
Ver más

Te puede interesar