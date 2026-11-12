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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 10:05

La colombiana Valentina Vidal, nominada a los Forqué por la serie 'El castillo'

Imagen sin descripción

Madrid, 12 nov (EFE).- La colombiana Valentina Vidal, fue nominada este jueves a mejor interpretación femenina en serie por su trabajo en 'El castillo', en la que da vida a Claudia, una joven prostituta, en lo que supone su debut como actriz.

Por EFE
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Vidal se enfrentará por el galardón con tres actrices españolas consagradas: Carmen Machi, nominada por la temporada 2 de 'Celeste', y Macarena García y Anna Castillo, que optan por 'Se tiene que morir mucha gente'.

'El castillo' está nominada a tres Premios Forqué, que entregan los productores audiovisuales españoles, mismo número de 'Celeste', 'Ravalear' y 'Se tiene que morir mucha gente'.

En lo que respecta a las categorías cinematográficas, 'La bola negra', dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo y que es la película española de la que más se está hablando este año, es la favorita de estos galardones, con cinco candidaturas -mejor película, mejor actriz (Penélope Cruz y Lola Dueñas), mejor actor (Guitarricadelanfuente) y premio al Cine y Educación en valores-.

Le sigue en número de nominaciones, 'El ser querido', de Rodrigo Soogoyen, con tres: mejor actor (Javier Bardem), mejor actriz (Victoria Luengo) y mejor película.

Y en el apartado de cinta latinoamericana, las nominadas son la mexicana 'Moscas', de Fernando Eimbcke, que se presentó en la Berlinale, al igual que la paraguaya 'Narciso', de Marcelo Martinessi, que se llevó el premio de la crítica en la sección Panorama.

También la argentina 'La virgen de la tosquera', de Laura Casabé, que adapta dos relatos de Mariana Enríquez, y la chilena 'Hangar rojo', de Juan Pablo Sallato, una de las triunfadoras del último Festival de Málaga.

'Hangar rojo', sobre la represión a militares tras el golpe de Pinochet, ganó los premios de interpretación masculina para Nicolás Zárate; mejor montaje (Valeria Hernández y Sebastián Brahm) el de la crítica y uno de los galardones del público.

Los galardones de la 32 edición de los Premios Forqué se entregarán el 19 de diciembre en una ceremonia en Madrid.

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