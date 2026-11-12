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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 16:40

La Comunidad Política Europea pide más cooperación para responder a los ataques híbridos

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Dublín, 12 nov (EFE).- La Comunidad Política Europea (CPE), un foro de cooperación que reunió este jueves a jefes de Estado o Gobierno de más de 50 países del continente, pidió una mayor cooperación para prevenir y responder a los ataques híbridos, que en las últimas semanas se han incrementado en puntos de toda Europa.

Por EFE
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"Hemos escuchado firmes llamamientos a una cooperación más estrecha para prevenir y responder a las actividades híbridas, incluidas aquellas dirigidas contra nuestros procesos democráticos. Sabemos que hay quienes utilizarían este tipo de ataques para generar confusión, sembrar división y debilitar la confianza pública en nuestros sistemas democráticos", dijo en rueda de prensa el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, al término de la reunión.

"No permitiremos que tengan éxito. Seguiremos utilizando foros como este para compartir experiencias, aprender unos de otros y trabajar juntos para proteger nuestras democracias", subrayó al término de la novena reunión de la CPE.

En la cita se pasó revista a los "desafíos" que enfrenta Europa, así como a las medidas positivas y prácticas "que podemos adoptar para dar forma juntos al futuro de Europa", dijo el primer ministro irlandés, que mencionó cuatro conclusiones de la cumbre.

Además de la amenaza híbrida, la cumbre de la CPE, a la que asistió el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenzki, expresó su "apoyo inquebrantable y solidaridad con Ucrania".

"Esperamos que pronto alcancen la paz que merecen", dijo.

En tercer lugar, la Comunidad Política Europea mostró su "firme compromiso" para aprovechar los avances tecnológicos con el fin de reforzar la capacidad innovadora de Europa.

"Todos reconocemos la necesidad de centrarnos en la competitividad europea, pero no debemos perder de vista nuestras fortalezas: nuestra capacidad de innovación, el talento de nuestra gente y la solidez y el dinamismo de nuestros sectores empresariales", subrayó Martin.

En último lugar, indicó que Europa debe "poner energía limpia y asequible a disposición de nuestros ciudadanos y empresas".

En ese sentido, subrayó que hay que "dejar atrás los combustibles fósiles, aumentar nuestra capacidad de generar y compartir energías renovables, desarrollar nuestras redes e interconexiones y mejorar la eficiencia energética es el camino hacia un futuro más seguro y asequible para todos los europeos".

La próxima reunión de la CPE tendrá lugar en Zúrich (Suiza) el próximo abril.

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