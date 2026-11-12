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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 07:00

La Comunidad Valenciana y Madrid son las autonomías donde más crece la población

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Madrid, 12 nov (EFE).- Las comunidades autónomas de Valencia y Madrid, con un 0,48 % y un 0,46 %, respectivamente, son junto a la ciudad autónoma de Melilla (0,36 %) las regiones en donde más ha crecido la población durante el tercer trimestre de 2026, un período en el que aumentaron los habitantes en todas las autonomías y ciudades autónomas.

Por EFE
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La población residente en España aumentó en 130.223 personas durante el tercer trimestre del año, y se situó en 49.935.642 habitantes a 1 de octubre de 2026, el valor máximo de la serie histórica.

Así lo señala la Estadística Continua de Población (ECP) publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos provisionales del 1 de octubre de 2026.

Esos datos apuntan a que la población creció, así mismo, en todas las comunidades y ciudades autónomas.

Los mayores incrementos se dieron en Comunitat Valenciana (0,48 %), Comunidad de Madrid (0,46 %) y la ciudad autónoma de Melilla (0,36 %).

La media de todas las autonomías se sitúa en un incremento de un 0,26 %, por encima del cual se sitúan, además de las citadas, La Rioja (0,36 %), Castilla La Mancha (0,34 %), Aragón, Cantabria y Asturias (0,30 % ambas) y Castilla y León (0,27 %).

Por debajo de la media figuran Navarra (0,25 %), Cataluña (0,24 %), Murcia (0,22 %), Baleares y Galicia (0,20 %), País Vasco (0,18 %), Extremadura (0,8 %), Andalucía (0,7 %), Canarias (0,5 %) y Ceuta (0,1 %).

El crecimiento poblacional de España se debió principalmente al incremento de personas nacidas en el extranjero, que representó el 98,8% del crecimiento total.

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