La Diócesis cubana de Pinar del Río recibe un tercer envío de ayuda humanitaria de EE.UU.

El nuevo cargamento está compuesto por 700 módulos de alimentos e igual cantidad de kits con artículos de higiene, refirió una nota de Cáritas en las redes sociales.

Su equipo de voluntarios se encargará de la distribución de los módulos en las comunidades de las parroquias de Bahía Honda y Guanajay, así como en la de San Martín de Porres.

"Agradecemos profundamente a quienes hacen posible esta cadena de esperanza que continúa llevando alivio y fraternidad a nuestros hermanos más necesitados", expresó Cáritas.

La víspera recibieron donativos similares las diócesis de Ciego de Ávila (centro) y Matanzas (oeste)

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció en mayo pasado una ayuda por valor de 100 millones de dólares en "asistencia humanitaria directa al pueblo cubano, la cual sería distribuida en coordinación con la Iglesia Católica y otras organizaciones humanitarias independientes y confiables".

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De acuerdo con reportes de Cáritas Cuba, de ese fondo de 100 millones de ayuda humanitaria del gobierno estadounidense, 60 millones se gestionan por medio de la Iglesia Católica.

La primera carga de 18 toneladas llegó a La Habana el pasado julio, y desde entonces han seguido otras para comunidades parroquiales de las diócesis centrales Villa Clara, Cienfuegos y Ciego de Ávila, así como las de Camagüey (este) y Matanzas (oeste).

Los módulos de los donativo incluyen arroz, frijoles, aceite, azúcar, espaguetis, sardinas, atún, jabones, crema y cepillos dentales, tabletas potabilizadoras de agua, almohadillas sanitarias, recipientes y lámparas recargables.

Su llegada se enmarca en la profunda crisis económica que padece la isla desde hace seis años, agravada por la pandemia, las fallidas políticas nacionales y el embargo estadounidense, que han provocado escasez de alimentos, combustible y medicinas, una inflación galopante, prolongados apagones y una creciente dolarización parcial.

A ello se ha sumado desde enero la política de "máxima presión" aplicada por Washington, con un cerco petrolero y una serie de medidas secundarias contra sectores vitales de la economía que han agravado la crisis económica y energética en la isla.