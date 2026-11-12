ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
38º
undefined 2026-11-13
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
20º
Máx
39º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
22º
Máx
34º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
29º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
12 de noviembre de 2026 - 21:20

La economía de Venezuela crece un 7,42 % en el tercer trimestre de 2026

Imagen sin descripción

Caracas, 12 nov (EFE).- El producto interno bruto (PIB) de Venezuela creció un 7,42 % en el tercer trimestre de 2026 con respecto al mismo periodo del año pasado, informó este jueves el Banco Central de Venezuela (BCV).

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El dinamismo del período estuvo impulsado principalmente por la actividad no petrolera, que experimentó un avance interanual del 6,28 %, así como por el desempeño del sector privado en su conjunto, que creció un 8,02 %, según detalló el BCV en una nota de prensa.

Entre las áreas con mayor expansión, destacó el sector de la construcción, con un alza del 35,75 %, debido a las inversiones destinadas a reparar los daños estructurales ocasionados por el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

Asimismo, las actividades financieras y de seguros aumentaron un 29,29 %, los servicios de turismo un 8,95 %, la agricultura creció un 7,13 % y la manufactura 4,32 %.

Pese a este incremento, sindicalistas y trabajadores de varios sectores denuncian que persiste la crisis salarial en el país, donde el sueldo mínimo y la pensión equivalen hoy a unos centavos de dólar al mes a la tasa oficial del BCV.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves en su canal de Telegram que de "cada 100 dólares ingresados por concepto de petroleo y minería entre enero y noviembre de 2026, 99 se destinaron al pago de salarios de los trabajadores del sector público y de pensiones: 14.710 millones de dólares".

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonos para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que actualmente suman 240 dólares, depositados en bolívares a la tasa del BCV.

Una familia en Venezuela de cinco personas necesitó en septiembre 761,35 dólares solo para gastos de alimentación, un aumento del 0,79 % con respecto a agosto, cuando el costo de la canasta fue de 755,36 dólares, según cálculos difundidos en octubre por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación de Maestros.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Un paraguayo entre las víctimas fatales del desplome de un jet privado en Palm Beach
Ver más
02
Economía
¿IPS recuperará todos sus fondos de Ueno Bank? Esto confirmó hoy el BCP
Ver más
03
Política
Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez
Ver más
04
Nacionales
Ueno: juez frena disolución conyugal de Liana Caballero, ex titular interina del BCP
Ver más
05
Nacionales
Caso Ueno: hallan documentos bancarios en Mburuvicha Róga
Ver más

Te puede interesar