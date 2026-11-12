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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 15:55

La Embajada Argentina de París ensalza en una exposición a Borges como fenómeno cultural

Imagen sin descripción

París, 12 nov (EFE).- La Galería de la Embajada Argentina de París presentó este jueves la exposición 'Jorge Luis Borges - Imagen técnica y cultura material' que destaca el papel de la fotografía en la construcción del escritor argentino Jorge Luis Borges como fenómeno cultural.

Por EFE
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La muestra, abierta hasta el 30 de noviembre, está compuesta por 30 fotografías "de los fotógrafos más importantes del mundo que fotografiaron a Borges en distintas épocas", explicó a EFE el curador de la Galería de la Embajada Argentina en Francia, Eduardo Carballido.

Bajo el concepto, investigación y archivo de Claudio Golonbek, la exposición recoge cómo la imagen de Borges "trascendió el ámbito literario y pasó a formar parte de la memoria colectiva", según señalan los organizadores de la muestra.

"Esta exposición presenta un Borges en sus actitudes más cotidianas", apuntó Carballido quien destacó la fotografía en la que aparece el escritor argentino arrodillado buscando un libro en una biblioteca.

Su itinerancia internacional hace parada en la capital francesa coincidiendo con la celebración de Paris Photo 2026 del 12 al 15 de noviembre y con el bicentenario de la fotografía.

"Hemos decidido traer a Borges porque el tema de París Photo son los 200 años de la fotografía y nosotros también conmemoramos este año que se cumplían 40 años desde el fallecimiento de Borges", explicó Carballido.

En la exposición se muestra un vínculo evidente entre Borges y el país francés ya que "sus primeras publicaciones en el exterior fueron en Francia, en la editorial Gallimard, y a partir de ahí siempre amó a Francia", destacó.

El conjunto dialoga con las imágenes de referentes de la fotografía y artes visuales argentinas como Anatole Saderman, Grete Stern y Horacio Coppola.

Este vínculo entre el propio archivo y la obra de los artistas "permite reconocer las redes visuales y editoriales que hicieron de Borges un fenómeno cultural", según los responsables de la muestra.

Las tres galerías argentinas que participaron en el montaje de la exposición, Rolf Art, Jorge Mara La- Rouche y Tomas Redrado Art, participan durante el próximo este fin de semana en París Photo 2026.

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