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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 08:45

La Eurocámara pide a Rusia que devuelva a Ucrania a los niños deportados a la fuerza

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Bruselas, 12 nov (EFE).- El Parlamento Europeo (PE) exigió este jueves a Rusia que proceda "de forma inmediata" a devolver a la parte de Ucrania no ocupada a todos los niños ucranianos deportados y trasladados a la fuerza a territorio ruso, así como a los que viven en la zona ocupada.

Por EFE
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En una resolución que obtuvo 536 votos a favor, 8 en contra y 37 abstenciones, los eurodiputados insistieron precisamente en que el retorno de los más de 20.600 niños deportados a la fuerza desde Ucrania es "una obligación" de acuerdo a lo establecido por el derecho internacional.

"Nunca debe utilizarse como instrumento de negociación ni supeditarse a concesiones territoriales, intercambios de presos ni otros acuerdos políticos", remarcan.

Por eso, el pleno del PE, reunido esta vez en Bruselas, optó por reclamar a la Unión Europea y a sus Estados miembros que intensifiquen las interacciones diplomáticas y refuercen la cooperación con Ucrania para acelerar la búsqueda y el retorno de todos los niños ucranianos desaparecidos y deportados.

Para facilitar la búsqueda de los niños ucranianos, otro punto de la resolución exige a los Gobiernos ruso y bielorruso que faciliten a las autoridades ucranianas información "completa y verificable" sobre ellos, mientras que condena, con relación a las deportaciones, los "continuos" esfuerzos de Rusia por suprimir la identidad, la lengua y la cultura ucranianas.

Según la Eurocámara, el retorno de los niños ucranianos deportados y trasladados por la fuerza debe seguir siendo "una prioridad" en las negociaciones de paz de la guerra de agresión de Rusia.

Igualmente, condena los catálogos de adopción en línea puestos en marcha por las autoridades de ocupación rusas en Ucrania y exige el cierre inmediato de todas las bases de datos que anuncian niños ucranianos para su adopción o acogida.

También rechaza la adopción ilegal, el adoctrinamiento y la militarización de niños ucranianos por parte de Rusia, a la par que exige el cese "inmediato" de estas prácticas, así como de los ataques contra zonas residenciales e infraestructuras civiles de Ucrania, incluidos los colegios y las guarderías.

El Parlamento Europeo insta asimismo al régimen ruso a permitir el acceso de Cruz Roja y otras organizaciones competentes a Rusia y a los territorios ucranianos ocupados por ese país. EFE

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