La Fed modifica su calendario y no decidirá sobre tipos en su junta de octubre de 2027

Lo publicado hoy coincide con lo anunciado por el presidente de la Fed, Kevin Warsh, al término de la última reunión de dos días de duración que el FOMC celebró a final de octubre.

Warsh anunció entonces que, al igual que este año, el órgano de política monetaria de la entidad se reuniría en ocho ocasiones, pero que en una de las juntas no se adoptarían medidas relativas al precio del dinero y simplemente se analizaría la estrategia general en materia de política.

El economista indicó que la intención de la Fed era que esa reunión centrada solamente en debate y análisis se celebrara en el otoño de 2027.

Según el calendario preliminar publicado este jueves, la entidad planea reunirse el 26 y 27 de enero; el 16 y 17 de marzo; el 27 y 28 de abril; el 8 y 9 de junio; el 27 y 28 de julio; el 14 y 15 de septiembre; el 26 y 27 de octubre y el 16 y 17 de noviembre.

Para 2028, el calendario preliminar agenda por el momento solamente una reunión para el 25 y 26 de enero.

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A su vez, Warsh dijo el mes pasado que el plan para 2028 es contar también con ocho reuniones, pero dedicar solo seis de ellas a fijar la política monetaria y las dos restantes a deliberar sobre estrategia.

El presidente de la Fed defendió entonces la necesidad de que los 19 miembros del FOMC (12 de los cuales tienen derecho a voto) dediquen más tiempo a la reflexión y al examen de la política monetaria de la entidad.

La Fed, organismo que ha establecido un calendario de ocho reuniones al año desde 1981, mantiene actualmente los tipos en una horquilla entre el 3,75 % y el 4 % y mercados y expertos anticipan en su reunión de diciembre una nueva subida del referencial que podría incluso superar, según algunos analistas, el cuarto de punto debido a la persistente inflación en Estados Unidos.