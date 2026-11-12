La inflación en Brasil sube al 4,63 % interanual en octubre por los alimentos

El índice nacional de precios al consumidor fue de 0,14 % en el mes de octubre, 0,68 puntos porcentuales menos que lo registrado en septiembre (0,82 %), de acuerdo con los datos divulgados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Así, el resultado interanual se situó por encima del techo de la meta fijada por el Banco Central de Brasil para este año, que es del 3 % con un intervalo de tolerancia de 1,5 %.

Entre las subidas, el grupo de alimentos y bebidas registró la mayor variación (1,04 % en octubre frente al 0,83 % en septiembre) y fue la principal culpable del crecimiento del índice general, con un total de 0,22 puntos porcentuales.

Por otro lado, los precios relacionados al transporte y a la vivienda registraron caídas, de 0,59 % y 0,51 %, respectivamente, lo que explica la baja intermensual.

En transporte, destacan la reducción de los precios de boletos de avión y de los combustibles, que pasaron de crecer un 1,41 % en septiembre a una reducción del 0,31 % en octubre.

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En vivienda, la caída se explica gracias a la baja en los precios de la energía eléctrica residencial, que pasó de medir un 7,98 % en septiembre a un -1,92 % en octubre.

La subida del mes estaba entre lo anticipado por el mercado financiero, que prevé que la inflación cerrará el año en el 5,22 %, por encima de las estimaciones del Gobierno (4,9 %).

En la segunda vuelta del pasado 25 de octubre, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, obtuvo la reelección frente al candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro, un resultado que provocó una fuerte caída en la Bolsa de São Paulo y una depreciación del real.

La semana posterior al resultado presidencial, que coincidió con la última semana del mes, los inversores reaccionaron negativamente a la continuidad del actual rumbo económico y mantuvieron su atención puesta en el anuncio de eventuales medidas de ajuste fiscal que permitan contener el gasto público y estabilizar la trayectoria de la deuda.

En un contexto marcado por la incertidumbre internacional y la delicada situación fiscal de la mayor economía de América Latina, el Banco Central de Brasil ha sido extremadamente cauteloso en su política monetaria, fijando la tasa de interés del país en un alto 13,75 % anual.

Al alto coste del dinero se le suma la desaceleración de la economía del país, que este año se estima que crecerá alrededor de un 2 %, tras expandirse un 2,3 % en 2025 y un 3,4 % en 2024.