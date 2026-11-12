La inflación mensual en Argentina trepa a su mayor nivel en seis meses

Según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de precios al consumidor (IPC) en Argentina se situó en octubre pasado en el 33,1 % interanual, lo que muestra cierta desaceleración con respecto a la tasa del 33,4 % de septiembre último.

No obstante, la variación mensual del 2,2 % supuso una aceleración respecto a la tasa del 1,9 % del noveno mes del año y sorprendió a los consultores privados, que pronosticaban un alza mensual para octubre de entre 1,8 % y 1,9 %.

El índice mensual de inflación registrado en octubre es el más alto desde abril pasado y revela las dificultades del programa económico del Gobierno de Javier Milei para conseguir una desaceleración sostenida de los precios.

"La inflación de octubre fue mayor a la esperada y pone en evidencia las dificultades que enfrenta el esquema actual para que la desinflación continúe", señaló a EFE Santiago Casas, economista jefe de la consultora EcoAnalytics.

El experto afirmó que Argentina vive un "un proceso de desinflación lento y sinuoso que termina perjudicando tanto a la actividad económica como a los salarios reales".

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Según Casas, "la desinflación está fuertemente condicionada por efectos estacionales y ajustes de precios regulados".

De acuerdo con el informe del Indec, entre las subidas mensuales registradas en octubre destacan las de gastos de vivienda (4,2 %), como consecuencia del aumento en el precio del gas, y la de recreación y cultura (3,3 %).

Por su parte, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas registraron en octubre un alza del 2 %, idéntica variación mensual a la registrada en septiembre.

Según el jefe de EcoAnalytics, "hoy el problema principal del plan económico radica en la ausencia de un marco de reglas claras y creíbles que permitan alinear las expectativas y dar previsibilidad sobre la evolución futura de variables nominales, entre ellas, el tipo de cambio y la tasa de interés".

"El equilibrio fiscal y el control discrecional de agregados monetarios resulta insuficiente para llevar la inflación a niveles cercanos al 1% mensual", afirmó Casas.

La inflación en Argentina acumuló en los primeros diez meses del año un alza del 26,3 %.

Los más recientes pronósticos privados, que recaba mensualmente el Banco Central argentino, apuntan a que la inflación acumulada de este año será del 30,4 %, desde un alza del 31,5 % en 2025.

En tanto, el proyecto de Presupuesto 2027 remitido en septiembre pasado por el Ejecutivo al Congreso prevé que la inflación acumulará en 2026 un alza de un 30 %.

El proyecto de Presupuesto 2027 incluye además una proyección de la inflación para el próximo año del 21,1 %.

Según un informe de la Fundación Capital, el 2027 "comenzaría con una inflación estacionada en el 1,9 % mensual, que implica un nivel anualizado del 25 %, con riesgos al alza en el marco del proceso electoral", con comicios presidenciales programados para octubre del año próximo en Argentina.

"Hacia delante, la convergencia hacia niveles más bajos llevará tiempo y sería deseable que se apoye sólo en fundamentos sólidos y sostenibles, como el equilibrio fiscal y la política monetaria prudente, evitando recurrir a anclas artificiales que pueden resultar distorsivas y acumular riesgos a futuro", sostuvo la Fundación Capital.