La justicia española ordena cesar las actividades y cerrar sedes del grupo neonazi NN

La magistrada a cargo de la investigación sobre la agrupación impuso, además, medidas cautelares contra los arrestados (diez de los cuales quedaron en libertad el domingo), como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y su personación semanal ante el juzgado.

El grupo protagonizó el pasado febrero un acto de exaltación del fascismo en Gijón, capital de Asturias (norte), y las autoridades regionales pidieron al Gobierno central medidas contra formaciones como esta, a la par que abrieron diligencias de investigación sobre NN en particular.

Las detenciones de la semana pasada se desarrollaron en el marco del operativo y los implicados están acusados de delitos de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia de armas.

Según detalles de la investigación que han trascendido, miembros del grupo viajaron en agosto pasado a Ucrania, según la Policía, para recibir adiestramiento paramilitar, emplear armas de guerra y establecer vínculos con organizaciones afines para preparar en España lo que denominaban un "alzamiento armado".

Un informe policial incluido en el sumario del caso detalla la incautación de armas blancas, material pirotécnico y propaganda de simbología nazi y fascista, y los agentes documentaron el desplazamiento de varios de los detenidos al susodicho país, así como el cronograma de su agenda.

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La investigación policial concluyó que el grupo de neonazis estableció contacto con la unidad militar ucraniana 12.ª Brigada Azov. Según publicaciones en redes sociales, los desplazados aparecen con equipamiento táctico, chalecos antibalas y practicando tiro con fusiles de asalto del tipo AK-47.

El informe policial describe, además, la estructura piramidal de la organización neonazi con un órgano central directivo en la cúspide, la cúpula, siete departamentos funcionales y una red territorial descentralizada en varios lugares de España.