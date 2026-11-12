La lucha contra la polución en Delhi deja a miles de obreros sin empleo en pleno invierno

En una construcción residencial del exclusivo barrio de Vasant Vihar ya solo queda una mujer. Los demás trabajadores han regresado a sus pueblos, le cuenta a EFE, dejando vacía una obra en la que, apenas unos días antes, trabajaba medio centenar de obreros.

Entre ellos estaba Chuna Manjhi, de 45 años, uno de los miles de trabajadores migrantes que levantan una capital en plena transformación.

"¿Cómo vamos a comer?", preguntaba a EFE días antes de que entraran en vigor las restricciones, mientras todavía trabajaba en aquel edificio.

"Si se detiene la obra, tendremos que volver a Bihar, pero allí tampoco hay trabajo. Haremos cualquier trabajo que se nos presente", lamentaba.

Como muchos de los obreros migrantes en la capital, Manjhi vivía en el mismo lugar de construcción, junto a su esposa y cinco hijos, por un pago diario de alrededor de 900 rupias (9,5 dólares). En vez de casco y botas de seguridad, movía ladrillos y varillas con la cabeza descubierta y zapatillas deportivas, al igual que sus compañeros.

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Sila, una de las obreras del lugar, balanceaba ladrillos y cemento sobre su cabeza por 400 rupias al día (4,3 dólares). La empresa constructora, explicó, no les ofrecía ningún tipo de compensación durante los períodos de inactividad.

"Nos piden que regresemos a casa. ¿De dónde sacaremos para cubrir los gastos médicos? ¿Cómo pagaremos las cuotas escolares de nuestros hijos?", se preguntaba.

A finales de septiembre, el Gobierno de Delhi anunció que las demoliciones que generan polvo y determinadas obras de construcción civil al aire libre quedarían restringidas desde noviembre, mientras que entre el 10 de diciembre y el 20 de enero estaría prohibida una gama más amplia de actividades de construcción y demolición.

Tras años experimentando con distintas extensiones del veto invernal a la construcción, el Gobierno de Delhi aprobó compensaciones para los trabajadores afectados de 8.000 rupias (85 dólares) en 2024 y de 10.000 rupias (106 dólares) al año siguiente. Se trata de alrededor de la mitad de lo que gana un obrero al mes.

Sin embargo, solo 215.000, menos de un 17 %, de los 1,3 millones de trabajadores de la construcción que se estima que hay en la metrópoli están registrados en la Junta de Bienestar de los Trabajadores de la Construcción y Otras Edificaciones de Delhi (DBOCWWB), la entidad pública que gestiona estos y otros subsidios.

"Algunos trabajadores terminan quedándose en Delhi sin empleo, subsistiendo con los escasos ahorros que les quedan, por si los llaman para trabajar en caso de que, al día siguiente, se levante la prohibición", explica Harshil Sharma, director del área de Relaciones Gubernamentales y Trabajo en el centro de pensamiento Indus Action.

"Resulta verdaderamente necesario contar con algún tipo de seguro de protección social que resguarde a los trabajadores y a sus empleos frente a este choque climático, especialmente en entornos urbanos como Delhi", añade.

Según el Comité de Control de la Contaminación de Delhi, el polvo generado por la construcción representa, por sí solo, hasta el 30 % de la contaminación por polvo en la ciudad. Además de restringir las obras, las autoridades han limitado el acceso de los vehículos más contaminantes y desplegado 200 cañones de agua para combatir el polvo en suspensión.

A pesar de las medidas, la contaminación volvió a dispararse a principios de noviembre, agravada por los fuegos artificiales lanzados durante el festival de Diwali y las quemas de cultivos en regiones vecinas.

En la construcción de Vasant Vihar permanece aquella mujer, mientras Manjhi, Sila y sus compañeros han regresado a sus pueblos, lejos de la contaminación de la capital, pero también del trabajo que les daba de comer.

Fuera de la obra, los cerca de 23 millones de habitantes que permanecen en Nueva Delhi continúan respirando uno de los aires más contaminados del planeta.