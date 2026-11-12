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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 17:00

La moda latina tiende puentes entre Europa y América en la Fashion Week LATAM de Madrid

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Madrid, 12 nov (EFE).- La moda latinoamericana cautivó este jueves a Madrid durante las pasarelas de la Fashion Week LATAM, con la representación de diseñadores de Nicaragua, México y Colombia, y la participación especial de la española Ágatha Ruiz de la Prada, madrina del evento que se llevó a cabo en el Palacio de Fernán Núñez.

Por EFE
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Bajo el lema "La moda con esencia latina", la plataforma se consolida como un espacio para reivindicar la identidad de la región, abriendo nuevas oportunidades comerciales y tendiendo puentes directos entre la industria latinoamericana y el mercado europeo.

El evento reunió colecciones que van de la alta costura a nuevas propuestas de autor a lo largo de tres desfiles, con la participación de firmas y creadores como el diseñador Jhostin Andrade de Nicaragua Diseña, la marca Al+LU, Aldo Look Apparel de México, IPA Brand y la colombiana Faride.

Entre los participantes sobresalió la delegación de Fashion Leader México, una plataforma con sede en la capital mexicana enfocada en el posicionamiento de sus diseñadores. Para estos artistas, la presencia en Europa resulta vital no solo como un escaparate, sino como una herramienta comercial.

"Para una persona que está en la moda, lo más importante es que pueda lograr hacer un negocio con sus creaciones, con su talento", explicó en una entrevista con EFE Nicolás Robles, director de Fashion Leader, sobre la importancia de contar con presencia en eventos como este.

"Cuando un cliente ve las pasarelas o ve la presencia en otros países, en otras ciudades, entonces ya no tiene un pretexto para no valorar el trabajo del diseñador", añadió.

El respaldo español a esta iniciativa estuvo encabezado por Ruiz de la Prada, icono de la moda internacional, quien recibió un reconocimiento especial por su compromiso e impulso al talento latinoamericano.

Asimismo, la organización otorgó un galardón a la diseñadora española Isabel Sanchís por su destacada trayectoria, siendo además la encargada de poner el broche de oro y clausurar los desfiles.

Con esta novena edición la plataforma reafirma su propósito de crear espacios de encuentro que conecten territorios, demostrando que la moda es un lenguaje universal capaz de exaltar la riqueza cultural.

Además de los desfiles de este jueves, la semana de la moda latina continuará hasta el 13 de noviembre con actividades complementarias como conferencias magistrales, espacios de aprendizaje y networking.

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