La OACI pide renovar el transporte aéreo mundial ante la triplicación de pasajeros en 2050

El presidente del Consejo de la OACI, Toshiyuki Onuma, señaló en un comunicado que las normas actuales deben adaptarse para garantizar la viabilidad comercial de las nuevas tecnologías, atraer inversiones y hacer frente a los desafíos climáticos.

El mensaje de Onuma se produce ante la celebración, del 16 al 20 de noviembre, de la VII Conferencia Mundial de Transporte Aéreo, organizada por la OACI en Montreal, donde tiene su sede. La organización agrupa a 193 Estados y esta será la primera conferencia de este tipo desde 2013.

El encuentro reunirá a representantes gubernamentales, empresas y entidades financieras para negociar reformas de la regulación económica de la aviación internacional.

Entre los principales desafíos figuran las deficiencias de las infraestructuras, las interrupciones de las cadenas de suministro, las dificultades de financiación, la ciberseguridad y la escasez de personal cualificado.

La conferencia se enmarca en el Plan Estratégico 2050 de la OACI, que aspira a universalizar el transporte aéreo, eliminar las muertes en accidentes y alcanzar las emisiones netas cero de carbono en 2050.