La OMS exige proteger centros sanitarios de Gaza tras ataque a hospital con seis muertos

Según detalló en su cuenta en X el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el ataque afectó a quirófanos, unidades de recuperación y de cuidados intensivos.

"Los centros sanitarios de Gaza son un salvavidas para su población, deben ser protegidos y nunca han der ser militarizados ni atacados", insistió Tedros.

Recordó que desde el inicio del conflicto en octubre de 2023 la OMS ha documentado 1.056 ataques contra la atención sanitaria en Gaza, que han causado 1.010 muertos y 1.725 heridos.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el 10 de octubre de 2025, Israel ha matado a más de 1.600 gazatíes y herido a otros 5.878, en una ofensiva que la justicia internacional investiga como posible genocidio debido a la extrema destrucción causada en Gaza y la muerte de más de 74.600 palestinos desde octubre de 2023.