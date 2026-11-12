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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 00:10

La ONG Foro Penal registra 321 presos políticos en Venezuela

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Caracas, 11 nov (EFE).- La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela, contabiliza 321 detenidos en el país, de los cuales 31 son extranjeros o tienen doble nacionalidad, según un boletín publicado este miércoles con fecha de corte hasta el 9 de noviembre.

Por EFE
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Del total, la organización no gubernamental indicó que 306 son hombres y 15 son mujeres, todos mayores de edad, y que 181 son civiles y 140 militares.

En la red social X, Foro Penal aseguró que se desconoce el paradero de uno de los presos políticos.

El pasado lunes, esta ONG confirmó a EFE la excarcelación, con medidas cautelares, del empresario y magnate del negocio de camarón en el estado Zulia (oeste, fronterizo con Colombia), José Enrique Rincón, tras casi cinco meses en prisión.

La jefa del sector opositor que mantiene un diálogo con el chavismo, Dinorah Figuera, dijo recientemente que se prevé un anuncio sobre nuevas liberaciones de presos políticos, en un contexto en el que se anticipa el comienzo del cuarto ciclo de unas negociaciones promovidas por Estados Unidos para una transición en Venezuela.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, instó el pasado 2 de noviembre a su homólogo venezolano, Oliver Blanco, a "continuar con la liberación de los presos políticos que aún permanecen en Venezuela", según un comunicado sobre la reunión de ambos en Washington, durante la que hablaron sobre el proceso de reformas que debe conducir a "elecciones libres" en el país suramericano.

Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero en Caracas por parte de EE.UU., el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció un proceso de excarcelaciones que se ha extendido durante todo el año y que incluyó la aprobación, en febrero, de una ley de amnistía, considerada por muchas ONG como excluyente.

El Gobierno venezolano ha negado que en el país haya presos políticos y asegura que son personas que fueron detenidas por cometer delitos, una afirmación que rechazan varias organizaciones no gubernamentales y partidos políticos opositores.

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