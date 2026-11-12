La oposición italiana exige a Meloni protocolos y firmeza ante los últimos ciberataques

La mandataria ultraderechista ha reunido esta mañana en el Palacio Chigi, sede del Ejecutivo italiano, a los distintos líderes de la oposición de centro-izquierda con el objetivo de abordar juntos la situación de la seguridad informática nacional.

Meloni les ha pedido unidad y ha avanzado que comparecerá ante el Parlamento para ilustrar la situación actual.

La secretaria del Partido Demócrata, Elly Schlein, a su salida del encuentro, ha agradecido la decisión de convocarles y, aunque ofreció su colaboración para afrontar este escenario, recordó que "la responsabilidad de garantizar el orden público es del Gobierno".

"Nosotros como oposición estamos dispuestos a colaborar ante las amenazas a nuestro país y la alarma social pero no daremos cheques en blanco al Gobierno sobre las decisiones que tomará. Es preciso reforzar la coordinación entre instituciones competentes en materia de ciberseguridad. Hemos pedido desviar recursos a eso", declaró.

En la misma línea, el presidente del Movimiento 5 Estrellas, el ex primer ministro Giuseppe Conte, confirmó la "máxima disponibilidad a colaborar" pero atribuyó la responsabilidad al Ejecutivo: "Nosotros debemos valorar su eficacia", avisó.

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Por su parte, el líder de la centrista Italia Viva y también exgobernante, Matteo Renzi, recurrió a su conocida ironía al señalar que "lo ocurrido se podía evitar con un buen antivirus".

"En vez de gastar dinero en (el software) Paragon para espiar a periodistas, compremos también algún buen antivirus", atacó Renzi a su salida de la reunión.

El líder de Alianza Verdes e Izquierda, Nicola Fratoianni, propuso a Meloni "aumentar la financiación para la ciberseguridad quizá reduciendo algunas partidas" del Ministerio de la Defensa.

El encuentro se produce un día después de que miles de escuelas italianas tuvieran que ser evacuadas al recibir falsas alarmas de bomba desde un correo con dominio taiwanés, pero también tras los últimos ciberataques al sector aéreo europeo y o a los frigoríficos de supermercados.

El propio ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha atribuido esta situación a una "guerra híbrida" cuya autoría está siendo investigada y ha denunciado que un grupo de piratas informáticos 'filorusos' buscan y divulgan datos suyos en internet.

La primera acción tras la reunión entre el Gobierno y la oposición ha sido la convocatoria esta misma tarde de una cita a nivel técnico del Comité Interministerial para la Seguridad de la República (CIRS) para definir un protocolo común de gestión de alertas.

Este protocolo, según explican fuentes del Gobierno, ya se aplica a todas las administraciones y establece, como criterio general, que no deben evacuarse edificios en ausencia de pruebas que indiquen una situación de peligro.

Así, la recepción de correos masivos no obligará a la evacuación de colegios por decisión de sus directores, sino que eso quedará en manos del delegado del Gobierno de cada territorio.

La propia Meloni afirmó ayer que el calendario escolar de los italianos no dependerá de los ataques informáticos o las amenazas de bomba y aseguró que esta estrategia "no pretende golpear" al país sino "sembrar el miedo, la desconfianza y el caos".