La 'papamanía' desborda a Perú: camisetas, llaveros, amuletos y hasta 'funkos' de León XIV

La histórica visita a Perú del primer papa peruano de la historia era el momento que el país llevaba esperando desde que fue nombrado líder de la Iglesia católica, y eso se nota en las calles donde la imagen del pontífice se ha vuelto omnipresente con motivo de su llegada.

Desde hace meses se comercializan en Gamarra, el mayor emporio textil de Latinoamérica, en Lima, camisetas con la imagen del papa, algunas de ellas creadas con inteligencia artificial para resaltar la "peruanidad" del pontífice, al que visten incluso con poncho y chullo (gorro de lana tradicional de los Andes que cubre también las orejas).

Las ilustraciones en estas prendas recurren también al humor con memes donde representan al pontífice saboreando los platos más emblemáticos de la gastronomía peruana como el ceviche y bebiendo la icónica gaseosa Inca Kola.

Los retratos del papa también se han multiplicado en las calles del centro histórico de la capital peruana, tanto en fotos impresas como en pinturas enmarcadas que los miles de fieles adquieren como recuerdo mientras esperan ver pasar al Santo Padre en alguno de sus recorridos con el 'papamóvil'.

Su imagen también está presente en cirios y velas que se acostumbra encender en las iglesias para realizar plegarias y promesas.

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También hay detentes de León XIV, los pequeños emblemas que se portan colgados como símbolo de protección dentro de la tradición católica. En ellos el retrato del Santo Padre ha sustituido al del Señor de los Milagros, la imagen de mayor religiosidad y veneración de Perú, que aparece en la mayoría de estos artículos que se encuentran en Lima.

Precisamente, este miércoles, en el segundo día de la visita de León XIV a Perú, el pontífice visitó brevemente la Iglesia de las Nazarenas para rendir homenaje al Señor de los Milagros, una imagen a la que miles de peruanos se encomendaron para pedir salud para el Santo Padre tras conocerse que debería ser operado hace apenas tres semanas por un cáncer de pulmón.

Asimismo, la figura tridimensional del papa también es parte de adornos como fuentes de agua, que se venden en tiendas que han adaptado su oferta de productos a la fiebre despertada en Perú por la visita de León XIV.

El papa tuvo un masivo recibimiento en su regreso a Perú, su patria, como él mismo lo definió en su primer discurso, al ser el país donde pasó más de veinte años de su vida en distintos periodos y que marcó su trayectoria pastoral, al haber llegado como misionero hasta ser obispo y nacionalizarse peruano.

En Perú cumplirá la etapa más larga de su primera gira por América Latina, que lo llevó antes a Uruguay y Argentina.

En este país visitará las ciudades de Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo, su antigua diócesis, en la que también recorrerá varios puntos como la localidad rural de Santa Cruz de Succhabamba y la población de Zaña.