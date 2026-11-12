ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
36º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.010
Venta
6.370
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
12 de noviembre de 2026 - 08:45

La peruana De Ferrari lleva a Madrid una obra sobre el fanatismo de ayer que pervive hoy

Imagen sin descripción

Madrid, 12 nov (EFE).- La dramaturga peruana Chela de Ferrari dirige en Madrid su obra 'Magda', una historia sobre la esposa del dirigente nazi Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del Tercer Reich, y su fanatismo, que "también vive hoy".

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Ella se suicidó junto a su esposo en el búnker de Berlín en el que se escondían tras la caída del nazismo y donde mataron a sus seis hijos, "aunque, por cuestiones dramáticas, en 'Magda' es ella quien toma la decisión" de quitarse la vida, explicó este jueves De Ferrari en la presentación.

"Había sido madre por tercera vez y sentí que esos niños eran también los míos", dijo la directora, que escribió el texto con el también peruano Luis Alberto León.

Así, comenzó a preguntarse qué sucede para que una persona pueda ejecutar un crimen así, qué tipo de fanatismo y de miedo se apoderan de ella.

De Ferrari no contempló en ningún momento trabajar con niños reales, pues no le resultaba cómodo por ser una historia tan dura como esta, y surgió la idea de utilizar títeres que fueran manejados por actores migrantes que la protagonista no ve, pero dan vida a los hijos.

Los migrantes "son su mayor pesadilla" porque la Magda de la obra vive en 1945 y "también hoy". Por ello, los autores ponen en su boca discursos contemporáneos "tan absurdos como cuando (el presidente Donald) Trump dijo que los migrantes de Estados Unidos se comían a las mascotas".

"Me preocupa cada vez más el resurgimiento de extrema derecha con escasa vocación democrática. Magda podría conectar con los temores que hoy, instrumentalizados por esa extrema derecha o por grupos religiosos y las consecuencias que traen esos miedos", argumenta De Ferrari.

Magda siente que el mundo que daba sentido a su vida, sus códigos culturales, su idea de familia, de belleza y de orden, está colapsando: "Es una persona movida por el miedo".

La obra, interpretada por Mirela Malic, se estrena este viernes en el Teatro María Guerrero de la capital de España.

Lo
más leído
del día

01
Política
Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez
Ver más
02
Policiales
Ueno: detienen a Holger Insfrán, superintendente de Bancos
Ver más
03
Nacionales
Tadeo Rojas pagó más de G. 26.300 millones a proveedor amigo de Santi en plena crisis de Ueno
Ver más
04
Clima
Clima en Paraguay: ¿Dónde habrá lluvias y tormentas este jueves?
Ver más
05
Clima
Tormentas en Paraguay: amplían alerta de “tiempo severo” a 5 departamentos
Ver más

Te puede interesar