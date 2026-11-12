La Policía Nacional dominicana acuerda formación académica con la Guardia Civil de España

La iniciativa contempla el intercambio académico y cultural de estudiantes y profesores, la movilidad de investigadores y docentes, así como la organización de cursos especializados, seminarios, talleres, congresos y otras actividades científicas y educativas, informó la Policía dominicana este jueves en una nota.

El seguimiento de las acciones estará a cargo del IPES y la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Policía Nacional, que coordinarán las iniciativas destinadas a compartir conocimientos, buenas prácticas y experiencias en áreas de interés común.

El convenio fue firmado por el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto R. Rodríguez García, y el rector del Instituto Policial de Educación Superior (IPES), general Juan Hilario Guzmán Badía, en representación de la institución dominicana; mientras que por la parte española, lo suscribió el director del Centro Universitario de la Guardia Civil, teniente general Félix Jesús Blázquez González.