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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 18:50

La Policía Nacional dominicana acuerda formación académica con la Guardia Civil de España

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Santo Domingo, 12 nov (EFE).- La Policía Nacional de la República Dominicana y el Centro Universitario de la Guardia Civil de España suscribieron un acuerdo de colaboración académica para fortalecer la formación policial, promover el intercambio de experiencias e impulsar iniciativas conjuntas de investigación, capacitación e innovación educativa.

Por EFE
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La iniciativa contempla el intercambio académico y cultural de estudiantes y profesores, la movilidad de investigadores y docentes, así como la organización de cursos especializados, seminarios, talleres, congresos y otras actividades científicas y educativas, informó la Policía dominicana este jueves en una nota.

El seguimiento de las acciones estará a cargo del IPES y la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Policía Nacional, que coordinarán las iniciativas destinadas a compartir conocimientos, buenas prácticas y experiencias en áreas de interés común.

El convenio fue firmado por el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto R. Rodríguez García, y el rector del Instituto Policial de Educación Superior (IPES), general Juan Hilario Guzmán Badía, en representación de la institución dominicana; mientras que por la parte española, lo suscribió el director del Centro Universitario de la Guardia Civil, teniente general Félix Jesús Blázquez González.

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