La precampaña electoral española arranca con actos de los principales partidos por el país

Los de izquierda (Frente Amplio, Podemos y PSOE) lo hicieron con la vivienda y los servicios públicos como eje central, y la derecha y ultraderecha (Partido Popular y Vox), con la regulación de la inmigración o la derogación de leyes de género.

Las elecciones fueron adelantadas por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, después de que el rechazo parlamentario de dos decretos con medidas de vivienda tras el desahucio de Maricarmen, una anciana a la que sacaron de su casa y murió días después.

Esto provocó una ola de protestas y acampadas por el derecho a la vivienda por todo el país que después desembocaron en una huelga general celebrada ayer, 11 de noviembre, con manifestaciones multitudinarias y fuertes cargas policiales.

Sánchez arrancó en Sevilla (sur) ante 4.000 personas y acompañado por su mujer, Begoña Gómez, ataviado con una camiseta roja con el lema "la fuerza de las mujeres".

Aseguró que en los comicios habrá una "participación histórica" con una "remontada épica" del PSOE, y que su partido seguirá gobernando cuatro años más, además de decir que PP y Vox "no son la alternativa" sino "la involución como Trump, Bolsonaro o Milei".

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Los partidos de izquierda Frente Amplio y Podemos lo hicieron por separado, centrados en la vivienda, como evidencian sus lemas para el 29N: 'Un voto como una casa', por un lado, y 'Paz, casa y trabajo', por otro.

Tanto la candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, como la de Podemos, Irene Montero, celebraron sendos actos en Madrid de inicio de campaña, en el primer caso con pegada posterior de carteles.

Colau expresó su deseo de hacer gobierno junto al PSOE y advirtió a Sánchez de que no vale con "resistir" y hay que "cambiar las reglas de juego" para "acabar con la desigualdad", en el acto previo a la pegada de carteles en Madrid.

Montero apeló, por su parte, al "voto útil" para frenar a la extrema derecha y defendió medidas como bajar el precio de los alquileres, prohibir la especulación inmobiliaria o democratizar la justicia para que los jueces declaren sus bienes.

El PSOE pone como eje central de su campaña la vivienda y la defensa de los servicios públicos. Fuentes socialistas destacaron que la intención del partido es tener un Parlamento que dé un mayor apoyo a las medidas progresistas tras las elecciones.

Todo ello con los servicios públicos como bandera, contraponiendo su gestión a la de los gobiernos del Partido Popular en las comunidades autónomas y con Sánchez como el gran activo "movilizador" del partido, que visitará prácticamente todas las provincias de España.

En su acto de hoy en Sevilla, se dirigió al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al de Vox, Santiago Abascal, y dijo que el 29N la "España de progreso volverá a derrotar a la involución en las urnas".

El líder socialista subrayó que ni el Partido Popular ni Vox "no son la alternativa" sino "la involución como Trump, Bolsonaro o Milei".

El Partido Popular eligió la ciudad de Badalona (Barcelona) para que Feijóo inaugure simbólicamente la campaña electoral, que comienza oficialmente esta media noche con la tradicional pegada de carteles.

Este partido centra su campaña en temas como la inmigración o la seguridad ciudadana, claves para conseguir algún escaño del PSOE, además de la vivienda.

El líder del Partido Popular advirtió en su mitin a Sánchez de que "cuando llegue a la Moncloa" tras las elecciones, llevará a cabo "una auditoría del saqueo" para ver dónde ha ido cada euro.

"¿Dónde está el dinero de los españoles?", preguntó Feijóo en un discurso en Badalona, para luego afirmar que cuando sea presidente, se sabrá "dónde ha ido cada euro y quién se lo ha llevado".

El partido de ultraderecha Vox plasmó en su programa para las elecciones la deportación y repatriación de migrantes, el concepto de "prioridad nacional" aplicado a vivienda, educación o sanidad y el compromiso de derogar leyes de género.

Abascal, en su acto en la ciudad de Huesca (noroeste), deseó que los "héroes" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pongan a disposición judicial a Sánchez para que asuma sus responsabilidades.

El líder de Vox defendió sus medidas contra la inmigración ilegal y aseguró que "no es odio al extranjero ni odio al de fuera ni rechazo de ningún tipo; es amor a los de dentro, es amor a la gente necesitada, es sentido común, es lo que hace cualquier familia".

El partido de Santiago Abascal incluye también medidas como el desalojo en 24 horas de quien ocupe ilegalmente una vivienda, la derogación de las leyes de género, la prohibición del niqab o el burka en espacios públicos o la prohibición de alquilar una vivienda a migrantes en situación irregular.