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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 00:00

La presunta espía china del caso Nvidia está en Pekín, según Bloomberg

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Pekín, 12 nov (EFE).- La empresaria china Alice Huang, señalada por informes de inteligencia estadounidenses como presunta agente de Pekín y vinculada sentimentalmente al consejero delegado del fabricante de chips Nvidia, Jensen Huang, se encuentra en la capital china, informó Bloomberg citando a personas conocedoras del asunto.

Por EFE
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Alice Huang, también conocida como Huang Le, estaría viviendo en Pekín con conocimiento de funcionarios chinos, aunque no está claro cuándo ni por qué viajó a la ciudad ni qué contactos habría mantenido desde su llegada.

Bloomberg indicó que la empresaria fundó Megaspeed International, compañía singapurense dedicada a servicios de computación para inteligencia artificial y que llegó a convertirse en uno de los principales socios de Nvidia en el sureste asiático.

Las autoridades estadounidenses investigan si procesadores avanzados sujetos a restricciones de exportación fueron desviados posteriormente a China a través de estructuras vinculadas a Megaspeed, en el marco de la pugna entre ambas potencias por el acceso a semiconductores y de los controles impuestos por Washington para limitar el acceso chino a chips utilizados en inteligencia artificial.

El caso adquirió mayor repercusión después de que Jensen Huang reconociera haber mantenido una relación extramatrimonial y la junta directiva de Nvidia abriera una investigación independiente sobre informaciones que apuntaban a que su fundador había sido objetivo de una operación de inteligencia extranjera.

Según Bloomberg, Alice Huang entró en contacto con el directivo tras fundar Megaspeed en 2023 y la compañía experimentó posteriormente un rápido crecimiento coincidiendo con el auge de los centros de datos de inteligencia artificial en Asia.

Informaciones publicadas previamente por el New York Times señalaron que la inteligencia estadounidense había vinculado a la empresaria con el Ministerio de Seguridad del Estado chino y que habría tratado de obtener información relacionada con Huang y con los semiconductores avanzados estadounidenses.

La Cancillería china aseguró en los últimos días que las informaciones sobre la supuesta actividad de espionaje de Alice Huang "carecen de fundamento" y son "una pura calumnia", mientras Nvidia sostiene que no tiene constancia de que secretos comerciales o información relacionada con la seguridad nacional estadounidense hayan quedado comprometidos.

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