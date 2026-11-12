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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 00:55

La presunta espía del caso Nvidia ingresó ocho veces a Taiwán entre 2024 y 2025

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Taipéi, 12 nov (EFE).- Un alto funcionario taiwanés aseguró este jueves que Alice Huang, la empresaria china señalada como presunta espía en el escándalo que rodea al consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, viajó a la isla en ocho ocasiones entre 2024 y 2025, y que este año no consta ninguna entrada.

Por EFE
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Así lo manifestó el ministro del Consejo de Asuntos Continentales (MAC) de Taiwán -el organismo gubernamental encargado de las relaciones con China-, Chiu Chui-cheng, durante una comparecencia parlamentaria recogida por la agencia de noticias CNA.

El funcionario señaló que, ahora que se sabe la identidad de Alice Huang, también conocida como Huang Le, el Gobierno isleño aplicará la normativa para los casos en los que "pueda existir riesgo de perjuicio para los intereses nacionales, la seguridad pública o el interés público".

"Con esa base, la autoridad competente le pondrá una anotación en su expediente y restringirá su entrada conforme a la ley", apuntó Chiu, y agregó que el Ejecutivo ha reforzado la revisión de los "casos dudosos" de personas procedentes de China y de los territorios semiautónomos de Hong Kong y Macao.

La polémica estalló después de que The New York Times vinculara a Alice Huang con los servicios de inteligencia chinos y con una supuesta relación extramatrimonial con Jensen Huang, quien reconoció haber sido infiel a su esposa sin identificar públicamente a la mujer.

La junta directiva de Nvidia discute actualmente la posible destitución de su consejero delegado, lo que asestaría un duro golpe al liderazgo de la firma en un momento crítico de la carrera global por la inteligencia artificial.

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