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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 20:10

La presunta espía del caso Nvidia tuvo vínculos empresariales con Huawei, según CNBC

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Nueva York, 12 (EFE).- Alice Huang, la mujer con la que el cofundador de Nvidia, Jensen Huang, reconoció haber mantenido una relación sentimental, tuvo participaciones en empresas chinas vinculadas a un centro de datos cuyo principal cliente era Huawei Cloud, el negocio de computación en la nube del gigante tecnológico chino, según una investigación publicada este jueves por CNBC.

Por EFE
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Alice Huang, señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses como presunta agente de China, está en el centro de una controversia que ha provocado una investigación interna en Nvidia y la dimisión hoy de Jensen Huang, quien dirigió la compañía durante 33 años.

Según CNBC, que cita a la firma privada de inteligencia Tesari, una red de participaciones empresariales conecta a Alice Huang con Shenzhen Yifeng Technology, una empresa china propietaria de un centro de datos cuyo principal cliente era Huawei Cloud.

La cadena señala que Alice Huang fue copropietaria de Shanghai Hexi, una firma que invirtió en Shanghai Century Longteng, propietaria a su vez del 50,1 % de Shenzhen Yifeng. Hexi también garantizó los préstamos para financiar las instalaciones.

No está claro si el centro de datos llegó a adquirir chips de Nvidia, aunque Shanghai Century Longteng comenzó a comprarlos en 2023, según CNBC.

Pese a que Hexi se desvinculó de su participación en Century Longteng en 2024, personas del entorno empresarial de Alice Huang siguieron relacionadas con las instalaciones, agrega.

Entre esas personas figura su marido, Kang Wei, fundador de Hexi, quien se incorporó en 2022 a la dirección de Shanghai Century Longteng, la empresa que controlaba el centro de datos, y asistió a la firma del acuerdo con Huawei, según CNBC.

Entretanto, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Brian Mast, aseguró este jueves a medios locales que Huang ha aceptado comparecer ante el Congreso estadounidense y que es posible que acuda al Capitolio la próxima semana.

Aunque en un principio se le pidió que compareciera el próximo miércoles 18 de noviembre, Mast añadió que es poco probable que lo haga ese día, aunque tendrá que comparecer antes del Día de Acción de Gracias, que se celebra en Estados Unidos el próximo 26 de noviembre.

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