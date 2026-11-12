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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 14:20

La primera tesis doctoral sobre Rosalía regresa como libro y "biblia para fans"

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Madrid, 12 nov (EFE).- Convertida en 2024 en la primera tesis doctoral registrada en España con Rosalía como objeto de estudio, la "meticulosa" investigación llevada a cabo por el musicólogo Daniel Gómez Sánchez y calificada con un sobresaliente llegó al mercado ampliada y en formato de libro para entender mejor su figura tras sus últimos pasos.

Por EFE
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"Con 'Lux' (2025) ha conseguido una obra musical bisagra que va a representar un antes y después, tal y como 'La consagración de la primavera' marcó el comienzo de la música moderna. Para mí Rosalía es la Stravinsky del siglo XXI", destacó a EFE el también psicólogo, que se ha convertido en uno de los mayores expertos en la vida y obra de la artista española.

A ella se le mandó el primer ejemplar de 'Rosalía, universo creador' (Aguilar), una obra "que los fans están recibiendo como la biblia" de la autora e intérprete de 'Reliquia' y 'Mio Cristo Piange Diamanti', dice con orgullo su autor.

"Igual que los médicos con su juramento, los musicólogos tenemos el compromiso de estudiar y documentar todo aquello que pensamos que puede ser un fenómeno social que sacude los cimientos de la industria o de la música y yo estoy muy contento de haber dedicado casi una década de mi vida a ello", subraya Gómez Sánchez.

Entre "muchos viajes, conciertos y entrevistas" para cotejar todos los datos, el resultado "es un libro meticuloso en el que todo está trenzado" y en el que enumera los factores de su ascenso global: talento, valor, actitud, formación, inagotable sed de búsqueda y de experimentación...

"Y genialidad también. Tenemos esa impronta morentiana de libertad de creación, pero además tiene un olfato que la ha llevado a tomar decisiones correctas y a dejarse asesorar, que es algo que otros no hacen. La gente no valora suficientemente el tándem con su hermana Pili, cuya formación humanista le ha ayudado a Rosalía a nutrir su marco referencial, dándole un calado muy profundo a su obra", añade.

Feliz de ver "cómo ha crecido y alzado el vuelo, así como de estudiar algo que está vivo" y no para de evolucionar, Gómez Sánchez asegura que consiguió ser objetivo en su investigación, en parte con la ayuda de sus amigos psicólogos.

"Si me dejaba llevar por una dimensión fan, me devolvían los pies a la tierra", afirma.

"Hay quien piensa: 'Como te gusta mucho su música, ha sido fácil'. No lo ha sido. Cuando dedicas tantos años a un objeto de estudio, también se convierte en un reto, porque te da muchas alegrías pero te causa mucho estrés", confiesa asimismo lo que él considera "decisiones incorrectas" de la artista.

Habla sobre todo de 'La rumba del perdón', que la unió a dos de sus iconos, Silvia Pérez Cruz y Enrique Morente, este a través de su hija Estrella. "Hubiese sido mucho más efectivo si hubiese sido un dueto por fandango con Silvia o un palo más relajado que permitiera más ornamentación vocal y si con Estrella hubiese hecho unos tangos, donde esta es una diosa", opina.

El musicólogo, para quien Rosalía "ha dado un espaldarazo a la calidad de otras propuestas nacionales" que empiezan a abrirse paso en EE.UU. sin renunciar a su esencia, como Guitarricadelafuente, Judeline o Amaia, se muestra convencido asimismo de que 'Lux' debería ganar el Grammy al 'Álbum del año' en la próxima edición.

"Y su siguiente disco va a ser, si no mejor, por lo menos a la altura de 'Lux'", comenta, seguro y consciente de que a Rosalía "aún le queda por explorar el encuentro del rock con el flamenco y que esa sería una conjunción que traspasaría puertas".

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