La productora Cartoon Saloon reivindica el factor humano en los dibujos animados

Así coincidieron en afirmarlo en una rueda de prensa los productores Nora Twomey y Paul Young al ser preguntados por los estragos o progresos a los que el cine de animación puede verse sometido con la aplicación de la inteligencia artificial (IA).

"Cada una de nuestras películas las hacen trece o catorce animadores; es magia que logren ponerse de acuerdo en el modo de dibujar, la animación es un trabajo de equipo", declaró Twomey al felicitar al festival sevillano por ser este el primer Giraldillo de Honor concedido a una entidad, a un estudio y productora, en este caso, en vez de a una persona.

Sobre la IA, Young repitió la ya célebre frase de: "No me voy a molestar en leer un libro que nadie se ha tomado la molestia de escribir" y añadió que debe ser el público quien elija entre una película dibujada a mano o una hecha con IA.

"Una película se hace cada vez mejor cuantas más manos y más mentes humanas intervengan en ella", afirmó, mientras que su compañera aseguró que las cintas independientes, por lo general, son en 2D (dos dimensiones, alto y ancho, sin profundidad, a diferencia de los videojuegos, en los que se puede girar alrededor de un personaje) porque es un sistema que "permite hacer algo más bello con menos dinero".

Películas del estudio irlandés han sido nominadas hasta en cinco ocasiones en los Óscar, aunque no han logrado el premio.

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En su filmografía hay títulos como 'El pan de la guerra', que parte de una idea que le surgió a Twomey cuando escuchó por la radio mientras conducía que los talibanes habían prohibido hacer pan a las mujeres, aunque ese fuera su único medio de vida y el de sus familias.

Otras películas de este estudio, que en 2026 cumple 25 años de actividad, son 'La canción del mar', 'Wolfwalkers', 'El secreto del libro de Kells' y 'El dragón de mi padre'.