La Sagrada Familia de Barcelona inaugura una escultura en la que colaboraron 180 presos

"Nos ha hecho mucha ilusión participar en algo que estará en la basílica y que quedará permanentemente en nuestra memoria. Lo que no hubiese podido hacer estando fuera de prisión, lo he podido hacer estando dentro", dijo en la presentación Laura López, presa de la penitenciaría barcelonesa de Wad-Ras.

El proyecto invitaba a reclusos a visitar el templo durante febrero y marzo pasados y a participar en un taller artístico en el que respondieron a la pregunta "¿Qué te despierta la Sagrada Familia?".

El resultado, que puede verse en una de las capillas de la basílica, es una pieza cilíndrica de acero con palabras talladas que tiene en el interior una luz de colores para proyectarla hacia las paredes del entorno.

"A mí me impactó el color. Hay a quien le transmitió paz, esperanza... Cada uno de nosotros sentimos cosas distintas", recordó López sobre las palabras que anotaron los usuarios de la Fundación Obra Mercedaria, de las que se acabó seleccionando 168 para incluir en la obra escultórica.

Según Lluís Bonet, antiguo preso invitado a participar en el proyecto cinco días después de conseguir la libertad definitiva, cuando estaba en una de las casas de acogida de la fundación "ver toda la belleza que proyectó (Antoni) Gaudí nos eliminó los problemas y malas experiencias que habíamos tenido", dijo en alusión al arquitecto modernista que diseñó el templo, fallecido en 1926.

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"Es una escultura llena de luz y de reflexiones íntimas de personas que cumplen penas, pero que forman parte de nuestra sociedad y que, como recordó en su visita el papa, tienen la misma dignidad y no se definen por los errores que hayan podido cometer", aseguró a los medios el consejero de Justicia del gobierno regional catalán, Ramon Espadaler.

La pieza está acompañada de una muestra que recoge las cartulinas donde los participantes escribieron sus palabras, además de un audiovisual con sus testimonios, que se podrá visitar hasta finales de mes.