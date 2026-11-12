La secretaria del fundador de Mango dice a la jueza que no vio discrepancias con su hijo

En su declaración como testigo durante cerca de una hora y media, la secretaria de dirección de Mango fue interrogada, entre otros aspectos, sobre la relación entre Isak Andic y su hijo Jonathan, según informaron fuentes cercanas al caso.

La presunta "mala relación" de Jonathan con su padre y su "obsesión" por el dinero figuran en el "cúmulo de indicios" que llevó a la jueza a investigar por homicidio al primogénito por la muerte de Isak Andic, quien cayó por un precipicio el 14 de diciembre de 2024 cuando padre e hijo hacían una excursión a solas por una zona montañosa de Barcelona (noreste).

En su declaración de este jueves, Elsa S., que durante más de 20 años fue secretaria del fundador de Mango y gestionó su agenda profesional, explicó a la jueza que no vio discrepancias entre padre e hijo.

Además, detalló que, en el ámbito profesional, el que ella conocía, ambos tenían una "buena relación".

De hecho, la mujer ya fue preguntada hace un año en su declaración por si había escuchado discutir alguna vez a Isak Andic y a su hijo, ante lo que respondió que no, según fuentes cercanas al caso.

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Ante la jueza, Elsa S. también indicó que el primogénito le envió un mensaje a través de WhatsApp Web para informarle de que le habían robado el teléfono móvil en Quito (Ecuador).

La desaparición en "extrañas circunstancias" del móvil que Jonathan llevaba el día que murió su padre es otro de los indicios que la jueza cree que incriminan al primogénito, ya que sospecha del "viaje relámpago" que realizó en marzo de 2025 a Quito, cuando algunos medios informaron de que se había reabierto el caso sobre la muerte de su padre.

En este sentido, Elsa S. afirmó que, como asistente de alta dirección de la compañía, era ella la encargada de gestionar la petición de nuevos teléfonos móviles.

Por este motivo, indicó ante la jueza que cuando Jonathan le comunicó que le habían robado el suyo, gestionó la petición como hacía siempre, pidiendo que se hiciera el volcado con la información del anterior.

También testificaron este jueves un sargento y tres agentes del cuerpo policial de la región que acudieron al lugar de la caída mortal el mismo día de los hechos.

En su minuta policial, los agentes hicieron constar que caminaron unos 300 metros por el sendero hasta que vieron una zona peligrosa con mucha pendiente y un camino estrecho, donde encontraron una chaqueta de color verde oscuro, que pertenecía al fundador de Mango.

Las declaraciones de testigos proseguirán mañana, viernes, con la comparecencia de dos agentes de la unidad de montaña, que acudieron al lugar de la caída al día siguiente, así como del chófer de Isak Andic, entre otros.