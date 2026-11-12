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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 09:50

La UE busca una voz clara para participar en los contactos sobre la futura paz en Ucrania

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Dublín, 12 nov (EFE).- Los líderes de la Unión Europea (UE) coincidieron este jueves en la necesidad de que los Veintisiete estén presentes con una voz clara en las conversaciones que están teniendo lugar sobre la futura paz en Ucrania, pero a la vez revelaron discrepancias sobre quién debe asumir ese papel.

Por EFE
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Así lo mostraron en las declaraciones a la prensa que hicieron a su llegada a una cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), en la que también participa el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y se hablará entre otros temas de Ucrania.

El asunto de cómo debe estar representada la UE en esos contactos se abordará en particular en una cumbre europea informal que tendrá lugar el viernes en Dublín.

Kiev y Washington han instado a los socios europeos de Ucrania a elegir cuanto antes a un único representante para participar en las negociaciones.

Por un lado, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, defendió este jueves su papel y el del presidente del Consejo Europeo, António Costa, para representar al bloque en las conversaciones con vistas a una paz en Ucrania y alertó de que reabrir debates en la UE sobre esa cuestión es "difícil".

Subrayó además que el orden de los pasos a dar "es sumamente importante: primero el alto el fuego, luego el acuerdo de paz y después cualquier otro tipo de debate".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, consideró por su parte "positivo" que la Unión Europea (UE) estuviera representada en Abu Dabi, donde se celebraron el miércoles conversaciones sobre la paz entre Ucrania, Rusia y EE.UU., para proteger los intereses comunitarios. Pero no se pronunció sobre si ve necesario cambiar el formato de representación.

"Acojo con gran satisfacción las conversaciones de paz en Abu Dabi, y es positivo que los europeos estuvieran representados para salvaguardar nuestros intereses", indicó Von der Leyen a la prensa.

Por otro lado, el canciller alemán, Friedrich Merz, señaló que la cuestión se decidirá, en todo caso, a puerta cerrada y no públicamente.

Merz apuntó a que hay formatos que han demostrado su valía en este sentido, como el conocido como E3 -Alemania, Francia y el Reino Unido- o el Grupo de los Cinco -Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido y Polonia- y que no ve "problema" por que no haya un representante único.

"Lo importante es que Rusia venga a la mesa", dijo y agregó que "no se trata de personas, sino de que Putin esté dispuesto a mantener conversaciones".

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, puso en valor que hubiera "representantes de varios países e instituciones europeas" en Abu Dabi, pese a tratarse de "una coordinación previa a un diálogo entre emisarios estadounidenses y rusos".

"Europa debe, ante todo, tener claro lo que quiere. Hoy en día, Europa es muy clara en cuanto a su apoyo a Ucrania. Ahora debemos definir con claridad cuál es nuestro proyecto de paz y cuál es el proyecto de arquitectura de seguridad para el futuro", concluyó.

Por último, Zelenski consideró "muy bueno" que los europeos sean ahora parte de las conversaciones: "Es muy positivo que los europeos formen parte ahora de estas conversaciones; todavía no de manera directa, y todavía no cuando los rusos están en la mesa, pero los europeos ya están involucrados y debemos asegurarnos de que Europa se convierta en una parte habitual de estas negociaciones".

"Por lo que he escuchado de nuestra delegación, las conversaciones fueron serias, no vacías", dijo.

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