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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 10:00

La UE sancionará a más refinerías de petróleo y barcos de la flota fantasma de Rusia

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Bruselas, 12 nov (EFE).- La comisaria europea de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, avanzó este jueves que la Unión Europea adoptará la próxima semana nuevas sanciones contra refinerías de petróleo rusas y contra el ecosistema de la flota fantasma rusa, que facilita a Moscú la evasión de otras medidas restrictivas.

Por EFE
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Ante el Parlamento Europeo, Albuquerque dijo que los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea tendrán la decisión sobre la mesa en su Consejo del próximo lunes, y señaló también que Bruselas y su servicio diplomático están "finalizando propuestas" para un paquete adicional de sanciones a Moscú, el vigésimo segundo desde el inicio de la guerra.

"Se trata de otra ronda más de inclusiones en la lista dirigidas contra los intentos maliciosos de quienes facilitan y se benefician de la guerra de agresión de Rusia", aseguró Albuquerque ante los eurodiputados.

"Seguiremos recurriendo a las sanciones para limitar la capacidad de Rusia de librar esta guerra, reforzar la aplicación de las medidas de la UE y contrarrestar su elusión, así como para garantizar que se rindan cuentas por las violaciones del Derecho internacional", añadió.

Albuquerque aseguró que los 21 paquetes de sanciones impuestos hasta ahora han costado al Kremlin más de un billón de euros pero que, pese a estas sanciones y los esfuerzos diplomáticos, el régimen de Vladímir Putin "no ha mostrado ninguna voluntad de acabar con su guerra de agresión a Ucrania".

"Incapaz de hacer avanzar la línea del frente, Rusia ha intensificado sus ataques masivos y sistemáticos con misiles y drones contra la población civil en toda Ucrania, con el objetivo de sembrar el mayor terror posible. Moscú también ha redoblado sus ataques híbridos contra Europa, con la esperanza de quebrantar nuestra determinación", dijo la comisaria.

Albuquerque se mostró convencida de que los ataques híbridos han "tenido el efecto contrario" y aseguró que la UE "se mantiene firme y unida en su apoyo a Ucrania mientras esta defiende su independencia, soberanía e integridad territorial, así como a su población frente al agresor".

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