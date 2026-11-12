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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 02:00

Las acciones de Nvidia se desploman casi un 8 % ante la incertidumbre sobre Jensen Huang

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Redacción Internacional, 12 nov (EFE).- Las acciones del gigante tecnológico Nvidia se desplomaban un 7,74 % en las operaciones nocturnas de este jueves, hasta los 160,28 dólares, después de haber cerrado la sesión regular de Wall Street con una subida del 2,92 %, en medio de la incertidumbre generada por la posible destitución de Jensen Huang por el escándalo que le rodea.

Por EFE
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Los títulos de la compañía, que habían terminado la jornada en 173,73 dólares, perdían 13,45 dólares en las operaciones posteriores al cierre, según los datos de cotización disponibles a las 23:47 hora local de Nueva York (04:47 GMT del jueves).

El retroceso se produce después de que Nvidia lograra recuperar terreno en la sesión del miércoles, cuando avanzó un 2,87 % y contribuyó a aliviar las tensiones en el sector tecnológico, que había sufrido fuertes pérdidas en las dos jornadas anteriores.

La compañía había perdido entonces unos 430.000 millones de dólares de capitalización bursátil tras conocerse la polémica en torno a Huang, quien reconoció haber sido infiel a su esposa en una relación con una empresaria china señalada por sus presuntos vínculos con los servicios de inteligencia de Pekín.

El caso ha elevado la incertidumbre sobre el futuro del directivo, cofundador de Nvidia y una de las figuras más influyentes de la industria mundial de los semiconductores.

Según informó The Wall Street Journal, la junta directiva de la empresa discute desde la noche del miércoles la posible destitución de Huang, una decisión que podría afectar al liderazgo de la compañía en plena carrera global por la inteligencia artificial (IA).

La caída nocturna contrasta con el comportamiento positivo de Wall Street en la última sesión regular, en la que el Nasdaq avanzó un 1,60 % y el sector tecnológico del S&P 500 encabezó las ganancias, impulsado por el renovado optimismo en torno a la infraestructura de inteligencia artificial.

La evolución de Nvidia sigue siendo especialmente relevante para los mercados, dada su posición dominante en el diseño de procesadores utilizados para desarrollar y operar sistemas de IA.

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