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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 22:20

Las cardiopatías y el cáncer fueron las primeras causas de muerte en Cuba en 2025

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La Habana, 12 nov (EFE).- Las cardiopatías y el cáncer provocaron en Cuba el 45,3 % de las muertes en 2025, se informó en el primer Simposio Internacional de Enfermedades No Transmisibles que comenzó este jueves en La Habana, reportaron medios estatales.

Por EFE
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Las enfermedades del corazón constituyen la primera causa de muerte, con 39.505 defunciones, seguidas por los tumores malignos, que causaron 25.630 fallecimientos, de acuerdo con datos recogidos en el Anuario Estadístico de Salud de Cuba correspondiente a 2025.

También refiere que inciden los padecimientos cerebrovasculares, la demencia, el Alzheimer, las enfermedades respiratorias y la diabetes mellitus.

El evento tiene el objetivo de debatir las novedades científicas, los factores de riesgo y las vías para mejorar la calidad de vida de los pacientes de enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, trastornos mentales, envejecimiento, obesidad, hipertensión y el síndrome cardio-reno-hepato-metabólico, entre otras.

El programa que terminará este viernes, incluye otras temáticas como la dinámica demográfica cubana -marcada por el envejecimiento de la población-, los trastornos de salud mental, el suicidio, la eutanasia y el suicidio asistido, las demencias y enfermedades degenerativas y la violencia de género, según informaron los organizadores.

El simposio reúne a médicos generales integrales, internistas, cardiólogos, neurólogos, epidemiólogos, pediatras, patólogos y demógrafos, entre otros especialistas procedentes de Colombia, Costa Rica, México, Honduras, Sri Lanka y Cuba.

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