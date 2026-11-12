Las figuras públicas no escaparon de la caída de Ueno bank en Paraguay

Unos, atraídos por los beneficios de la institución, y otros, a raíz de la fusión con Banco Visión o patrocinios, terminaron entre los 2,94 millones de clientes que el banco promociona en su web, y hoy, al igual que distintas entidades del Estado, deben esperar por el resultado del proceso de resolución anunciado el pasado 3 de noviembre.

"Estoy defendiendo mis derechos", dijo a EFE la modelo y presentadora de televisión Larissa Riquelme, una de las voces que ha llamado a regresar íntegros los fondos.

"Tuve la dicha de hacerme conocida, un poco famosa nada más, pero detrás de mí hay mucho sufrimiento", agregó esta mujer, más conocida como 'La Novia del Mundial', para remarcar el esfuerzo que hizo en los últimos años para ganar los recursos.

Ella además trabajaba para VMedia, el consorcio de medios del Grupo Vásquez, propietario, entre otros, de Ueno bank.

Este jueves, el entrenador de la selección paraguaya, el argentino Gustavo Alfaro, también confirmó lo que hasta ahora eran rumores, en virtud del contrato que selló la Albirroja con Ueno.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Obviamente que estamos atravesados por el dolor, que fuimos alcanzados, que estamos entre los tres millones de personas que fuimos alcanzados por ese problema", declaró Alfaro en referencia a sus fondos y los de jugadores de la selección paraguaya.

En una conferencia de prensa previa al encuentro amistoso del viernes de la Albirroja ante Singapur, el santafesino de 64 años añadió que los integrantes de la selección tienen "el derecho a solicitar y reclamar" los recursos que les corresponden "por derecho", aunque puso por delante "a los más necesitados", en respaldo a un comunicado difundido la semana pasada por los futbolistas, en el que pidieron atender a la gente.

"Nosotros vamos a seguir clamando y reclamando, desde nuestro lugar, justicia para todos. Me pongo a disposición y al servicio como cada integrante de esta selección para estar al lado de la gente", prosiguió.

Otra de las afectadas es la coreana-paraguaya Yolanda Park, que se hizo un nombre en la televisión local por su trabajo en el matutino 'La mañana de cada día' de la planta SNT entre 2002 y 2019, confirmó que con la caída del banco quedaron represados los fondos que tenía en depósitos a plazo para su hijo.

"Junté una plata y empecé a ahorrar en CDA, y ni en el peor momento de mi vida, que he tenido momentos horrorosos, en los que en verdad necesité plata, yo toqué esa plata", confesó Park, que nació en Corea del Sur en 1980 y llegó a Paraguay a los dos años, durante una entrevista con el canal de televisión Trece.

La intervención de Ueno bank desembocó en una crisis que salpicó al ahora expresidente Santiago Peña, destituido en un juicio político por "mal desempeño de funciones" y quien permanece detenido en medio de la investigación por el caso y, además, en la imputación de otras 27 personas de Ueno y sus empresas relacionadas, entre ellas ocho exdirectivos de la entidad.

Pero también desató una ola de solidaridad de personalidades como la guitarrista y ganadora del Grammy Latino, Berta Rojas, o la ex reina de belleza y presentadora Nadia Ferreira.

"Mi corazón está con cada familia paraguaya que hoy vive momentos de incertidumbre y preocupación", dijo en sus redes sociales Ferreira, que fue primera finalista del Miss Universo 2021.

También se pronunció al respecto la fotógrafa Michelle Peters, quien reside en la capital paraguaya junto a su esposo, el futbolista Tim Payne, jugador del Club Olimpia.

"Es muy angustiante pensar en tantas personas viviendo esta incertidumbre con el dinero que tanto les costó ganar. Nadie debería tener que preocuparse por acceder a lo que es suyo. Fuerza, Paraguay", dijo en Instagram la profesional nacida en Nueva Zelanda.