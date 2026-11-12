Las fronteras de República Dominicana, de frente y ajenas a la crisis de Haití

La localidad de Jimaní, de unos 13.000 habitantes, es el paso fronterizo más cercano a Puerto Príncipe, la capital de Haití, con la que se conecta por la Ruta Nacional No. 8, de circulación restringida actualmente por la violencia de las bandas y por donde solo pueden transitar vehículos y ciudadanos haitianos.

Para prevenir cualquier vulneración de su territorio, República Dominicana tiene desplegado de manera permanente en la zona un contingente militar que controla no solo los pasos fronterizos sino que abarca grandes extensiones de varias de sus provincias.

"Cuando en la capital se habla de la frontera, se concentran solamente en los pasos fronterizos, pero tenemos que recordar que tenemos 391 kilómetros de franja fronteriza terrestre. La seguridad no es solamente en los pasos fronterizos, es toda la franja", afirma EFE el comandante de la Quinta Brigada de Infantería del Ejército dominicano, general de brigada Freddy Rafael Soto Thormann.

La presencia militar en la zona ha ganado relevancia desde el pasado 18 de octubre cuando las bandas armadas haitianas emboscaron en la zona de Croix-des-Bouquets, en la periferia de Puerto Príncipe, a cuatro militares de El Salvador que hacían parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés), que siguen desaparecidos.

Como respuesta, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, envió más de 2.000 soldados a la capital haitiana con el pretexto de ayudar a buscar los suyos y la tropa acabó involucrada a fondo en la lucha contra los grupos armados, sin que se sepa con claridad el alcance de esa misión.

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Ante la preocupación que la crisis haitiana suscita, el presidente dominicano, Luis Abinader, afirmó el 25 de octubre que el Gobierno reforzó la seguridad en la frontera sur con dos batallones adicionales, equipos pesados y artillería, y subrayó que su país está siempre atento a los acontecimientos en la nación vecina.

Esa vigilancia incluye una verja perimetral de 22 kilómetros de longitud en la parte de frontera de Jimaní, de los cuales ocho ya fueron construidos, y cuenta además con drones y sistemas electrónicos.

El general Soto Thorman indica que como lo han expresado el presidente Abinader y los jefes militares del país, "la frontera está segura" y bajo control del lado dominicano.

La misma sensación de seguridad tienen quienes circulan por Jimaní, una ciudad que vive del comercio con Puerto Príncipe, a solo 60 kilómetros de distancia y con otros pueblos regados a lo largo de la carretera que conduce a la capital haitiana, como Malpasse, Fond Parisien y Croix-des-Bouquets, donde fueron atacados los soldados salvadoreños.

"Yo vivo en Fond Parisien pero prácticamente paso más tiempo aquí, brindando mis servicios para ayudar a cargar lo que salga", dice a EFE Peter, un joven haitiano.

El muchacho explica que una cosa es el viaje hasta Fond Parisien y otra, muy distinta, el resto del trayecto hasta Puerto Príncipe porque en la primera localidad hay brigadas de autodefensa que han impedido la llegada de las pandillas, mientras que de ahí en adelante las bandas armadas son las que mandan.

Las pandillas, que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe, cobran "peajes" en la carretera a quienes van a diario a Jimaní a comprar alimentos y todo tipo de mercancías para luego revenderlas en la capital haitiana, algo de lo que son conscientes transportistas y comerciantes.

En Jimaní, mientras tanto, la vida transcurre con total normalidad, casi que ajena a la crisis del país vecino, donde el problema de Haití solo es visible por la fuerte presencia militar que tienen en las zonas limítrofes unidades del Ejército de República Dominicana y del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront).