Las muertes por tuberculosis bajan un 4 %, pero la meta de eliminarla sigue lejos

En su informe anual sobre la tuberculosis publicado este jueves, la agencia sanitaria también indica que los nuevos casos de la enfermedad el pasado año se estimaron en 10,6 millones, una leve reducción del 0,7 % frente a 2024.

Se redujo en mayor medida, un 1,6 % respecto a 2024, la incidencia de la enfermedad, hasta los 129 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone una caída del 14 % frente a 2015.

Los descensos, reconoce la OMS, no son suficientes para acercarse a los objetivos sanitarios de cara a 2030, cuando la comunidad internacional se fijó la meta de reducir un 80 % la incidencia de la enfermedad y un 90 % las muertes.

Frente a ello, la tuberculosis aún es la decimotercera causa de fallecimientos en el mundo, según datos de 2023, y la principal atribuible a un único agente infeccioso, la bacteria 'Mycobacterium tuberculosis'.

Pese a ello, la OMS destaca importantes progresos regionales como los logrados en África y Europa, donde las muertes por tuberculosis se han reducido un 50 % entre 2015 y 2025, hasta unas 400.000 y 17.000 anuales, respectivamente, según se extrae de las gráficas del estudio.

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En dos de los países más afectados, China e India, se ha logrado la meta de un 35 % de reducción desde 2015, mientras que hay menores descensos en el sureste asiático, donde los fallecidos totales son unos 400.000, y en Asia Oriental-Pacífico (210.000).

En América las muertes incluso han subido un 14 % en esa década, hasta unas 30.000, según el informe.

India concentra aún una cuarta parte de los casos, seguida de Indonesia (10 %), Filipinas (6,8 %), China (6,5 %), Pakistán (6,4 %), Nigeria (4,9 %), la República Democrática del Congo (3,9 %) y Bangladés (3,7 %).

La caída en las donaciones internacionales contra la tuberculosis el pasado año, que también afectó a muchas otras causas humanitarias, fue del 14 %, desde 1.100 millones de dólares hasta 940 millones, aunque pudo ser compensada por aumentos de las contribuciones internas.

De esta forma, la financiación en países de renta baja y media para tratamientos, diagnósticos y prevención en 2025 ascendió a 6.600 millones de dólares, un 9 % más que en 2024, aunque lejos del objetivo de alcanzar los 22.000 millones de dólares en 2027.

El informe de la OMS subraya que sin tratamiento la tasa de mortalidad de la tuberculosis ronda el 50 %, mientras que con los recomendados por la OMS un 90 % de los afectados pueden curarse.

Sin embargo, para muchas familias el coste de los tratamientos es una gran barrera, ya que según el estudio supone para la mitad de los pacientes más de la quinta parte de los ingresos familiares anuales.

Se estima que una cuarta parte de la población mundial se ha infectado en alguna ocasión con la bacteria causante de la enfermedad, aunque no todos la desarrollan.

El riesgo es especialmente alto en los dos primeros años tras la infección, cuando el porcentaje de los que desarrollan la enfermedad es del 5 %, mientras que desciende con el paso de los años.

En 2025 un 54 % de los nuevos casos de tuberculosis fueron hombres adultos, un 35 % mujeres, y un 11 % menores de 15 años de ambos sexos.

Desde hace más de un siglo se utiliza una vacuna contra la enfermedad, la BCG (bacilo de Calmette-Guérin), especialmente indicada para evitar la incidencia en niños, aunque existen otras 12 en desarrollo clínico, tres de ellas en fase avanzada.