León XIV agradece acogida "tan calurosa" de volver a casa y reza con los fieles en Perú

"No tengo palabras para agradecer esa acogida tan calurosa de haber vuelto a mi casa", agregó León XIV, al celebrar la alegría y la oración con la que todos los asistentes lo esperaron durante varias horas.

Luego, el Santo Padre pidió oraciones por la paz en el mundo y señaló que también "algunos quieren dormir (en el vecindario) y quieren paz", lo cual desató las risas de los presentes, entre ellos religiosas y jóvenes voluntarios en la visita papal.

"Puede seguir la fiesta, pero no toda la noche", manifestó el papa, y procedió a rezar el padre nuestro y dar la bendición a todas las personas que lo esperaban en esta zona de la ciudad.

Durante la tarde, los voluntarios animaron a los presentes con canciones y bailes mientras esperaban que el Santo Padre culmine con la agenda prevista tras su arribo a Lima.

En todo el recorrido que ha hecho el Papa este miércoles, tanto en automóvil cerrado como en el 'papamóvil', unos tres millones de personas, según las autoridades peruanas citadas por el Vaticano, han salido a las calles de Lima a saludar su paso, con banderines y globos blancos y amarillos, los colores del Vaticano.

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En su primer día en el país, al que adoptó como segunda patria, León XIV visitó a la presidenta Keiko Fujimori en el Palacio de Gobierno, en el centro histórico de la ciudad, y luego acudió a un encuentro con otras autoridades y representantes diplomáticos en el Gran Teatro Nacional.